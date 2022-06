Indea capacita servidores para uso de drones em fiscalizações nas divisas e na fronteira

Para fortalecer a fiscalização na área da fronteira com a Bolívia e nas divisas de Mato Grosso com Rondônia, Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea/MT) promove treinamento com os servidores para operar drones. Neste sábado (11.06), a terceira turma, composta por 15 servidores, será formada. Ao todo foram três turmas.

As aulas foram ministradas pelo instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), João Grisoste, durante três dias com 8 horas diárias. Eles aprendem tanto sobre o equipamento quanto fazê-lo voar.

O uso de drone nas ações de fiscalização será importante para contagem de rebanho, identificação de plantas, monitoramento das divisas e fronteira e mapeamento de propriedades, dentre outras funções, com imagens em 3D, panorâmicas e de alta definição.

Para o engenheiro agrônomo Elton Corrêa da Silva, da unidade do Indea em Comodoro, a medida vai facilitar muito o trabalho na região de divisa com Rondônia e fronteira com a Bolívia. Ele é um dos servidores, que vieram a Cuiabá aprender a manusear o equipamento.

“O equipamento vai ajudar a mostrar o que entra e o que sai. Ele consegue chegar em locais de difícil acesso e nos trazer as imagens, usadas para as fiscalizações tanto da área vegetal quanto animal. É importante inovar, para usar a tecnologia a nosso favor”, argumentou.

Além dos quatro drones em uso, o Indea investiu mais R$ 82,1 mil na compra de cinco novos aparelhos, que serão distribuídos para as regionais da divisa e da fronteira.

“Os drones não serão utilizados em qualquer fiscalização, mas em ações de inteligência. O último caso de abate de bovinos, ingressando de forma ilegal no país, foi descoberto por meio de uso de drone. Temos a pretensão de continuar com os treinamentos posteriormente”, disse o diretor técnico do Indea, Renan Tomazele.