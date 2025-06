Indea concede Selo Arte a queijaria de Livramento e o registro no SIAPP a mais duas agroindústrias

Três agroindústrias de Mato Grosso conquistaram a liberação para ampliar novos mercados. Durante a abertura do ‘Fórum das Cadeias De Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural’, na manhã desta quinta-feira (05.6), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, a presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea), Emanuele de Almeida, entregou quatro certificados de ‘Selo Arte’ para a empresa Quinta da Cartucheira, uma agroindústria de queijos de Nossa Senhora do Livramento, que agora passa a ter a liberação para comercializar quatro dos seus produtos em todo o País.

“Essa certificação é a prova de que esses produtos vão pra mesa do consumidor com garantias de que cumpriram os padrões de normas sanitárias, e que mantiveram características de ser um alimentício que agrega valor regional, item necessário para obter o selo arte”, diz a presidente do Indea.



“Hoje os produtores de Mato Grosso conseguem de maneira mais fácil, mais acessível uma certificação para venda dentro do Estado. Isso é um ganho muito grande. Mato Grosso já está afrente de vários estados como o Paraná, que está lutando ainda para aprovar a legislação deles ainda”, comenta o produtor e um dos responsáveis pela Quinta da Cartucheira, Silas Vicente Barbosa Júnior.

No mesmo evento foram entregues também dois certificados de registro no Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte de Mato Grosso (SIAPP). Sendo um deles para a ‘Granja Avícola’, de Água Boa, que comercializa ovos, e outro para a’ Queijaria Cattanni’, de Nova Mutum, que produz queijos e derivados. Agora, ambas as empresas estão liberadas para levar a produção para outros municípios. Antes do certificado, elas só poderiam realizar o comércio dentro do perímetro municipal.

“Receber esse selo é um motivo de muita alegria, porque ele é a continuidade da Raquel [Cattani], e tudo que estamos fazendo é por ela, pelo nome da Raquel”, comenta bastante emocionada Sandra Maziero Cattani.

Para a representante da ‘Granja Avícola’, Jéssica Souza, o certificado garante que o pequeno produtor tenha oportunidades também. “Nos deu mais estímulo para alcançar novos mercados e quem sabe, avançar ainda mais”, relata.

As agroindústrias de pequenos produtores interessadas em obter o registro do Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte de Mato Grosso (SIAPP) podem consultar aqui a portaria completa ou o interesse for pelo Selo Arte, aqui é possível obter o passo-a-passo para requerer.

Fonte: Governo MT – MT