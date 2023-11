Indea orienta produtores a registrarem apiários e informar casos suspeitos de Cria Pútrida Européia

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, receberam, nesta quarta-feira (22.11), no Palácio Paiaguás, os alunos que participaram do intercâmbio na Inglaterra no mês de agosto, para a cerimônia de nomeação Jovens Embaixadores de Mato Grosso.

Dos 100 alunos que participaram do projeto, 14 foram selecionados como embaixadores do Estado.

A primeira-dama Virginia Mendes é embaixadora do programa de intercâmbio Mato Grosso no Mundo.



Além da nomeação de embaixadores, os alunos receberam troféus, medalhas e moedas honoríficas e contaram com a presença da vice-chefe da missão Diplomática do Reino Unido, Melanie Hopkins. O programa Mato Grosso no Mundo nasceu com o sonho do governador Mauro Mendes e da primeira-dama Virginia Mendes de oferecer aos jovens que não têm condições financeiras a oportunidade da experiência de intercâmbio.

“Nossos filhos tiveram a oportunidade de fazer o intercâmbio, então era nosso sonho que vocês tivessem essa experiência também. Sabemos das dificuldades porque é algo que tem alto custo. Vocês tiveram acesso a muitas novidades, e como testemunhas disso, é possível mudar através de um intercâmbio, porque abre a visão. Agradeço aos pais que acreditaram neste projeto, ao secretário Alan e toda sua equipe, vocês fizeram um excelente trabalho. A gente sonha, mas são vocês que realizam”, disse Virginia Mendes.



A primeira-dama Virginia Mendes ainda lembrou os Jovens Embaixadores do importante papel que terão daqui para frente. “Vocês são exemplos para muitos outros jovens. Têm a responsabilidade de levar essa experiência para outros jovens”.

“Estou emocionado porque tem muitas iniciativas boas e muitas coisas boas acontecendo que o Governo do Estado vem promovendo, com o apoio da senhora em várias iniciativas, mas esse programa de intercâmbio tem algo muito especial, porque é algo extraordinário e inédito. Os alunos tiveram a oportunidade de levar a mensagem de Mato Grosso, foi uma troca, e agora esses alunos têm a missão de multiplicar essa experiência”.

“Foi um privilégio receber o programa Mato Grosso no Mundo no Reino Unido”, ratificou a vice-chefe da missão Diplomática do Reino Unido, Melanie Hopkins.



A assessora de Relações Internacionais, Rita Chiletto, falou da expectativa de ver o resultado dos Jovens Embaixadores. “Nossa expectativa é que vocês levem ao mundo essa mensagem forte, quem somos hoje – resultado de um povo trabalhador que há anos vem construindo o estado, e isso é contínuo e interminável. A mensagem do governador e da Secretaria de Estado de Educação é que todos os jovens podem e devem brilhar como vocês, que sejam o bom exemplo. Parabéns, primeira-dama Virginia Mendes, por ter acolhido essa iniciativa”.

Andreia Barbosa da Silva, mãe do aluno Pedro Barbosa da Silva, do município de Denise, falou da experiência do filho. “Sou muito grata a Deus por essa oportunidade que o Governo, a primeira-dama de MT e os secretários deram aos nossos filhos. Ver esse projeto se concretizar me deixou muito feliz, saber que meu filho vai se desenvolver melhor. Deus abençoe muito, estou muito orgulhosa desse governo”.

Os estudantes terão a tarefa de disseminar sua aprendizagem por meio de apresentações, conferências e debates internacionais, participando de campanhas de divulgação das ações institucionais, através do núcleo de assuntos internacionais da Casa Civil e Política Pública de Línguas Estrangeiras da Seduc.

O governo de Mato Grosso investiu R$ 10,7 milhões no Programa MT no Mundo neste ano e irá oportunizar a experiência para uma nova turma, em 2024.

