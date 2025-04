Indea promove curso para médicos veterinários interessados em atuar em eventos agropecuários

Médicos veterinários interessados em obter habilitação para atuar em eventos agropecuários como leilões, provas de laço, cavalgadas e feiras agropecuárias, precisam se inscrever no curso que o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) está realizando em maio.

A capacitação será no dia 12 de maio, em Cuiabá, de forma presencial, das 8h às 18h, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-MT), no bairro Santa Rosa.

O formulário de inscrição está disponível aqui e o interessado precisa preencher dados como e-mail, nome completo e telefone. As inscrições seguem ate dia 02/05/2025.

De acordo com médica veterinária do Indea, Fernanda Rezek Carani, o treinamento é requisito obrigatório para todos os profissionais que pretendem trabalhar no atendimento a eventos que contém aglomerações de animais, e ainda habilita o veterinário para emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA).

“No treinamento, serão abordados temas como a responsabilidade técnica em eventos, bem estar dos animais, procedimentos e legislação para habilitação de médicos veterinários autônomos e da iniciativa privada para atendimento a leilão e outras aglomerações de animais, resenha de equídeos, o programa de emissão de documentos sanitários e a prática dos procedimentos eletrônicos do programa de emissão dos documentos sanitários”, explica Fernanda Rezek Carani.

Além do Indea, o treinamento conta com a parceria do CRMV-MT e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Informações: (65) 3613-6047.

Fonte: Governo MT – MT