Indea prorroga prazo de cadastramento obrigatório de área cultivada de soja

Policiais penais da Penitenciária Major Eldo de Sá Correia, em Rondonópolis, apreenderam neste final de semana, entorpecentes e celulares durante vistorias para coibir a entrada de material ilícito na unidade prisional.

No sábado (15.2), durante o procedimento de revista aos visitantes, duas mulheres foram detidas com porções de maconha e cocaína. Ambas passaram pela revista no escâner corporal, instalado na entrada da penitenciária, que apontou contornos anormais nas visitantes.

Na primeira revista, o aparelho observou na imagem corporal que havia contornos anormais e ao ser conduzida à revista pessoal com policiais penais femininas, não foi encontrado material aparente. Porém, diante da imagem fornecida pelo escâner, a mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento, onde passou por avaliação médica e o profissional de saúde detectou um invólucro da droga na genitália, que pesou aproximadamente 300 gramas de cocaína.

Na mesma data, o escâner apontou as imagens de contornos anormais com outra visitante. Ela foi encaminhada ao Pronto Atendimento e foram encontrados 97 envelopes de papel seda nos seios e genitália.

No domingo (16.2), durante rondas no perímetro interno da penitenciária, os policiais penais localizaram um pacote, arremessado pela muralha, onde foram encontrados dois aparelhos celulares.

Na mesma data, durante revista no Raio 2 inferior, as equipes policiais apreenderam 80 porções de maconha e dois aparelhos celulares.

As ações integram o programa Tolerância Zero às Facções Criminosas, com revistas ininterruptas realizadas pela Secretaria de Estado de Justiça, por meio da Polícia Penal, em todas as unidades penitenciárias de Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT