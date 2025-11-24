Política
Indicação de Botelho impulsiona construção da nova Orla de Santo Antônio
A construção da nova Orla de Santo Antônio de Leverger avança graças à indicação do deputado estadual Eduardo Botelho (União), atendendo a um antigo pedido da população e garantindo a destinação de recursos para transformar a área às margens do Rio Cuiabá. Com mais de 80% das obras concluídas e investimento superior a R$ 12 milhões, o projeto do Governo do Estado já começa a mudar a paisagem da região pantaneira e tem previsão de entrega ainda este ano.
Fruto dessa iniciativa legislativa e da parceria entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o novo espaço, com 12,8 mil metros quadrados, vai oferecer calçadão, quiosques, bares, playground, áreas arborizadas, iluminação moderna e estrutura completa para convivência e lazer.
Responsável por solicitar ao Governo do Estado a destinação de recursos por meio da Indicação nº 651/2021, Botelho reforçou a importância do projeto para Santo Antônio de Leverger. “Essa obra nasceu da nossa indicação e de uma demanda legítima da população. A nova orla será um marco histórico, trazendo qualidade de vida, lazer, desenvolvimento e mais oportunidades. Lutamos por investimentos que valorizem o município e fortaleçam o turismo regional. Ver essa transformação acontecendo é motivo de orgulho.”
Durante visita técnica realizada em junho deste ano, o governador Mauro Mendes (União), destacou que a obra integra o planejamento estadual para fomentar o turismo e reforçou que o Governo de Mato Grosso mantém um programa robusto de investimentos voltado ao desenvolvimento do setor.
A prefeita de Santo Antônio de Leverger, Francieli Magalhães de Arruda Vieira Pires (PSB), ressaltou o impacto cultural e econômico da nova orla. “A orla vai ser um ponto turístico para a nossa cidade. Já pensamos em realizar aqui o carnaval, o festival de pesca, o festival de siriri e muitas outras atividades. Queremos resgatar o turismo, fortalecer nossa economia e valorizar o que Santo Antônio tem de melhor.”
A obra avança para sua fase final e já se consolida como uma das mais importantes intervenções urbanas da Baixada Cuiabana, resultado direto da articulação e da atuação do deputado Eduardo Botelho em defesa do município.
Articulação de Chico Guarnieri destrava conclusão do Hospital Roosevelth Figueiredo Lira
O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) garantiu, junto ao governo do Estado, os recursos necessários para a finalização das obras do Hospital Roosevelth Figueiredo Lira, em Barra do Bugres. O projeto que está com 80% de execução, agora será concluído, trazendo à população, uma importante unidade hospitalar. A ordem de serviço já foi assinada e os trabalhos executados o quanto antes.
“Conversei com o vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos) e ele nos garantiu todos os recursos necessários, por parte da gestão estadual, para terminarmos esse hospital que é tão importante para nós e que eu tive a alegria de estar presente em sua criação. Agora, estamos trabalhando para termos essa unidade hospitalar em pleno funcionamento para atender a nossa população de Barra do Bugres e região”, afirmou o deputado estadual Chico Guarnieri, na quarta-feira (19.11), durante a assinatura do documento.
O parlamentar lembrou que, em 2001, uma lei de autoria do, então, deputado estadual Renê Barbour, autorizou a criação do Hospital Regional, em Barra do Bugres. À época, Chico Guarnieri era o presidente da Câmara de Vereadores do município. Porém, quase 20 anos depois, durante a pandemia da covid-19, a unidade hospitalar foi fechada. Em 2021, inclusive, ocorreu a revogação da lei que criou o hospital.
A unidade hospitalar entrou em reforma e, em 2023, Chico Guarnieri conseguiu uma emenda parlamentar com o deputado federal José Medeiros (PL), no valor de R$ 26 milhões para equipar a unidade com o que há de mais moderno.
O responsável pela obra nesse momento será o Instituto Maria Schmitt (Imas). O presidente Walmiro Charão adiantou que a previsão é que já no início de 2026 a parte ambulatorial comece os atendimentos. A previsão para o funcionamento pleno do Hospital Roosevelth Figueiredo Lira é de 180 dias.
“Teremos aqui mais de 100 leitos, 10 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e a nossa proposta é de um serviço complementar ao do Hospital Regional de Tangará da Serra”, explicou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Lima.
Estiveram presentes na assinatura da ordem de serviço muitas autoridades de Barra do Bugres, entre elas: a prefeita Azenilda Pereira (Republicanos), o vice-prefeito, Arthurzão (PRD), o secretário de Administração, Carlos Luiz Pereira Neto, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Chaveiro (PL), o parlamentar municipal Fábio Jamil de Arruda Almeida (PRTB), Professora Cleide (Republicanos), Alex Costa Aguiar (União), entre outras.
“Esse é um sonho que vai se tornar realidade logo e agradeço o apoio que recebemos do nosso deputado estadual Chico Guarnieri por todo esse trabalho”, disse a prefeita Azenilda Pereira.
Sema defende discussão orçamentária antes de criação de PSA no Pantanal
Durante a 5ª reunião ordinária da Câmara Setorial Temática do Bioma Pantanal, realizada nesta segunda-feira (24), o secretário-executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Alex Sandro Marega, afirmou que a criação de um Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) depende antes de uma definição clara de fontes orçamentárias, sob risco de gerar frustração nos produtores e entidades envolvidas.
Marega ressaltou que qualquer estruturação de PSA voltada ao Pantanal só deve se materializar a partir de 2027, já que ainda será necessário debater, aprovar e firmar contratos ao longo de 2026. Segundo ele, elaborar o programa antes de garantir de onde virão os recursos iniciais, seja por um novo fundo, pelo fundo de mudanças climáticas ou outra alternativa, criando expectativa equivocada sobre prazos e resultados.
Ele destacou que a discussão deve começar pela esfera orçamentária, envolvendo o governador e a Secretaria Estado de Fazenda, para só então avançar nos aspectos operacionais, reforçando que sua fala traduz uma avaliação técnica e pessoal sobre o caminho mais responsável para implementar o mecanismo no estado.
O presidente da CST do Bioma Pantanal, Ricardo Arruda, afirmou que a viabilidade do pagamento por serviços ambientais depende diretamente da definição clara das fontes de financiamento e da garantia de que os recursos cheguem ao produtor. Ele criticou modelos que priorizam a compra de terras por organismos internacionais, defendendo que é mais efetivo incentivar o produtor a preservar aquilo que já conserva.
Arruda lembrou que a legislação brasileira prevê o mecanismo e citou exemplos de outros estados que já aportaram valores significativos, mas ressaltou que a principal dificuldade continua sendo fazer com que a remuneração alcance quem mantém o ativo ambiental. Segundo ele, indicadores apresentados pelo Programa Fazenda Pantaneira Sustentável comprovam o valor ambiental das propriedades, e é essencial que o produtor perceba vantagens reais em conservar a vegetação nativa, a fauna e a flora, bem como em evitar o desmatamento.
Marega disse ainda que Mato Grosso tem se consolidado como referência na redução das emissões de gases de efeito estufa, graças ao corte de quase 90% do desmatamento em relação ao pico de 2004. Segundo ele, esse resultado que permitiu ao estado acessar recursos internacionais por meio do programa Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REM), que já soma cerca de R$ 500 milhões nas duas primeiras fases.
Ele reforçou que esses recursos são essenciais para garantir benefícios aos produtores rurais, especialmente no Pantanal, onde a pecuária extensiva gera menor renda por hectare em comparação à agricultura ou ao gado confinado. Marega alertou que mecanismos de pagamento por serviços ambientais só serão eficazes e seguros se sustentados por um fluxo de caixa estável e garantido; caso contrário, podem criar expectativas irreais e até colocar propriedades em risco. Para ele, a comercialização das reduções de emissões via Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, (REED) é a solução capaz de assegurar remuneração consistente e confiável aos produtores que preservam.
A representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Márcia Divina, afirmou que o Programa Fazendas Pantaneiras Sustentáveis (FPS) desenvolveu uma ferramenta capaz de traduzir a complexidade do Pantanal em indicadores claros para apoiar a gestão das propriedades rurais.
Segundo ela, a plataforma avalia três dimensões: econômica, ambiental e sociocultural, oferecendo aos produtores uma visão integrada do desempenho da fazenda. Divina explicou que o objetivo é auxiliar na tomada de decisões, orientar soluções para desafios do cotidiano, abrir mercados para produtos sustentáveis e fortalecer políticas como o pagamento por serviços ambientais. A ferramenta também contribui para a conservação da biodiversidade, a manutenção da integridade hidrológica e a disseminação de boas práticas em escala regional.
O relator da CST, Marcos Carvalho, explicou que produtores ainda não inseridos no Fazenda Pantaneira Sustentável podem aderir ao programa sem qualquer custo, já que sua execução é financiada por fundos existentes e por parcerias institucionais. Segundo ele, a partir de 2023 o projeto ganhou reforço com a capacitação de dez novos técnicos do Senar e a expectativa de atender outras 80 propriedades no Pantanal.
A adesão ocorre por meio dos sindicatos rurais, que fazem a ponte entre o produtor e a equipe técnica. Carvalho ressaltou que a iniciativa valoriza a tradição secular da pecuária pantaneira e assegura que os pagamentos por serviços ambientais cheguem efetivamente aos produtores, enquanto o Estado define se utilizará recursos do Fundo Amazônia ou se criará um fundo específico para financiar a conservação do bioma.
O presidente da CST lembrou que outros estados, como o Mato Grosso do Sul, já investiram em fundos ambientais, mas apontou que a dificuldade continua sendo transformar esse potencial financeiro em pagamento efetivo ao produtor. Segundo ele, indicadores apresentados pela FPS mostram o grande ativo ambiental mantido pelos proprietários rurais, do desmatamento evitado à conservação de fauna e flora, reforçando que o produtor só continuará preservando se enxergar valor real e retorno direto por esse trabalho.
