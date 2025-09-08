Política
Indicação de Max Russi contempla pequenos produtores de Araguaiana e Gaúcha do Norte
Os municípios de Araguaiana e Gaúcha do Norte ganharam um reforço de equipamentos para a agricultura de pequena escala com a entrega de duas motoniveladoras, na última quarta-feira (3), na Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf). A conquista é resultado de indicação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB).
Para Max Russi, investir no pequeno produtor é uma das prioridades de seu mandato. “Precisamos valorizar o trabalho da agricultura familiar. Esses maquinários vão auxiliar no melhor desempenho dessas famílias que vivem do que plantam”, afirmou.
Para incentivar o setor, o deputado também tem apresentado propostas legislativas, como a lei n° 10.638/2017, que estabelece a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais no estado.
“Quero agradecer ao governador Mauro Mendes, ao deputado Max Russi e ao deputado federal Juarez Costa. Para nós é uma alegria estar recebendo mais esse equipamento para o nosso município. Vai nos ajudar bastante”, comemorou o prefeito de Araguaiana, José Marra.
O prefeito de Gaúcha do Norte, Ari do Prado, também celebrou o recebimento da motoniveladora. “Quero agradecer demais ao nosso governador Mauro Mendes, ao nosso deputado Max Russi, que sempre dá uma força para a nossa cidade. É meu primeiro mandato, mas sempre tive uma boa relação com eles e acredito neles, eles fazem as coisas acontecerem”, declarou
Fonte: ALMT – MT
Max articula equipamentos para a agricultura familiar de Torixoréu
Para fomentar a agricultura familiar, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Max Russi (PSB), articulou junto ao governo do estado a entrega de equipamentos para o município de Torixoréu, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf). O primeiro maquinário, uma farinheira móvel, chegou na última quarta-feira (3) no município e a previsão é que os outros equipamentos cheguem ainda neste mês.
“Fico feliz de poder, junto com o vice-governador Otaviano Pivetta, entregar essa farinheira. Em poucos dias serão entregues um caminhão e uma pá carregadeira. Torixoréu pode contar com o meu apoio”, disse Max.
O prefeito de Torixoréu, Thiago Timo (PSB), disse que o equipamento fará a diferença na vida dos pequenos produtores. “Quero agradecer ao deputado Max por esse investimento que nós vamos levar para o pequeno produtor e para os assentados, que agora terão mais facilidade para fazer as suas farinhas”, frisou.
Além das ações realizadas para a agricultura familiar, Max Russi também destacou as parcerias na saúde que estão possibilitando a realização de cirurgias no município.
“Thiago vem fazendo um grande mandato. Agora mesmo está realizando cirurgias bariátricas, além de outros procedimentos cirúgicos. A gente já tem ajudado bastante e vai ajudar muito mais”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa
Fonte: ALMT – MT
GT da Mineração debate potencial mineral e sustentabilidade em MT
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso sediou, nesta segunda-feira (8), reunião do Grupo de Trabalho (GT) responsável por discutir políticas públicas para o setor mineral. O encontro reuniu pesquisadores, representantes do setor produtivo e autoridades para debater a exploração de minerais críticos e estratégicos, entre eles as chamadas “terras raras”, recursos naturais escassos, de alto valor tecnológico e estratégico.
O professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Francisco Pinho, destacou que o estado reúne condições geológicas favoráveis para a presença desses minerais, associados a rochas alcalinas conhecidas desde os estudos do Projeto RadamBrasil, na década de 1970. Afirmou ainda que as terras raras são fundamentais para a transição energética, usadas em motores elétricos de alta performance e ímãs super-resistentes, hoje dominados pela indústria chinesa.
“Mato Grosso é um terreno promissor. Cada nova descoberta de rochas alcalinas, como as que temos em Planalto da Serra, amplia a perspectiva de que o estado se torne referência na produção de terras raras”, disse.
O debate também trouxe exemplos práticos de inovação. Na baixada cuiabana, um pequeno minerador está investindo em tecnologia limpa: frota elétrica de caminhões de 95 toneladas, painéis solares e eletropostos, medidas que reduzem a emissão de dióxido de carbono e tornam a mineração mais responsável.
A deputada Sheila Klener (PSDB) ressaltou, porém, que avanços tecnológicos não podem andar dissociados da responsabilidade social. “Não é aceitável que municípios que mais arrecadam com a Contribuição Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) convivam com a fome, a falta de saneamento e a má gestão de resíduos. É dever do governo e dos órgãos de controle fiscalizar a aplicação desses recursos”, disse, citando cidades como Nobres, Poconé e Aripuanã.
Já a vice-presidente do GT, Tais Costa, informou que uma minuta de políticas públicas para o setor será apresentada em setembro. O documento, elaborado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), prevê a realização de audiências públicas e consultas à sociedade em diferentes regiões do estado. “Nosso objetivo é construir uma política estadual consistente, capaz de alinhar desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade”, explicou.
O idealizador do GT, deputado Max Russi (PSB), defendeu que o debate também alcance fóruns internacionais, como os da Organização das Nações Unidas (ONU), inserindo Mato Grosso na agenda global de energia limpa e mineração responsável.
O encontro destacou que o futuro econômico de Mato Grosso envolve não apenas a exploração do ouro, mas também de outros minerais considerados estratégicos para as transformações tecnológicas e energéticas do século XXI.
Fonte: ALMT – MT
