Indicação de Max Russi contempla pequenos produtores de Araguaiana e Gaúcha do Norte

Os municípios de Araguaiana e Gaúcha do Norte ganharam um reforço de equipamentos para a agricultura de pequena escala com a entrega de duas motoniveladoras, na última quarta-feira (3), na Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf). A conquista é resultado de indicação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB).

Para Max Russi, investir no pequeno produtor é uma das prioridades de seu mandato. “Precisamos valorizar o trabalho da agricultura familiar. Esses maquinários vão auxiliar no melhor desempenho dessas famílias que vivem do que plantam”, afirmou.

Para incentivar o setor, o deputado também tem apresentado propostas legislativas, como a lei n° 10.638/2017, que estabelece a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais no estado.

“Quero agradecer ao governador Mauro Mendes, ao deputado Max Russi e ao deputado federal Juarez Costa. Para nós é uma alegria estar recebendo mais esse equipamento para o nosso município. Vai nos ajudar bastante”, comemorou o prefeito de Araguaiana, José Marra.

O prefeito de Gaúcha do Norte, Ari do Prado, também celebrou o recebimento da motoniveladora. “Quero agradecer demais ao nosso governador Mauro Mendes, ao nosso deputado Max Russi, que sempre dá uma força para a nossa cidade. É meu primeiro mandato, mas sempre tive uma boa relação com eles e acredito neles, eles fazem as coisas acontecerem”, declarou

Fonte: ALMT – MT