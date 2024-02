01/02/2024

Indicação de vereador ajuda a corrigir problema de 30 anos no Coophamil

Após 30 anos sofrendo com alagamentos, os moradores do bairro Coophamil viram o andamento das obras de instalação das manilhas que auxiliarão no processo de drenagem e escoamento das águas pluviais. Após esse processo, serão instaladas as demais caixas de esgoto para escoamento.

O problema é antigo e há mais de 3 décadas, o período chuvoso era um tormento aos moradores que viam as águas do Morro do Condor escorrer para o bairro.

Nadaf visitou as obras com a presidente do bairro, Zo e o morador Walter. Ambos fizeram questão de acompanhar a fiscalização.

“A obra está fluindo em um ritmo muito bom. Agradeço a Prefeitura de Cuiabá e a secretaria de Obras pela realização dessa obra e continuaremos atentos aos andamentos e à qualidade do serviço prestado”, destacou o vereador.

Por intermédio do vereador, a Prefeitura de Cuiabá também realizou mais uma intervenção na cidade. Mário Nadaf foi procurado pelo presidente do Sistema Fecomércio, José Wenceslau Junior, e pediu para que a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) implantasse uma passagem elevada, na Avenida Edgar Vieira, no bairro Boa Esperança, em frente ao Senac.

A unidade tem cerca de 1,8 mil alunos de cursos técnicos e cobravam mais segurança na via.

“É mais uma indicação de obra, visando atender ao pedido da comunidade e proporcionar um tráfego mais seguro no local, reduzindo a velocidade dos veículos e, acima de tudo, garantindo um local de travessia seguro e adequado para os pedestres”.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT