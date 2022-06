Indicação do Juca do Guaraná Filho e recurso do deputado Emanuelzinho garante revitalização da Avenida Rui Barbosa em Cuiabá

O presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Juca do Guaraná Filho (MDB) acompanha de perto as obras de revitalização do canteiro central da Avenida Rui Barbosa, na região do Coxipó da Ponte, em Cuiabá. O local ganhará estacionamento amplo com mais de 50 vagas, o que deve fomentar ainda mais o comércio na região. As obras foram atendidas pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), após indicação do chefe do Legislativo. O recurso chegou através de emenda destinada pelo deputado Federal Emanuelzinho.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, é semelhante à realizada na Avenida Mato Grosso e Avenida das Palmeiras. Por meio dela, os moradores da região ganham uma avenida com jardinagem, nova iluminação de Led, bancos e lixeiras, e total acessibilidade.

“É mais um trabalho importante que estamos trazendo para essa região. A revitalização dá um novo visual para a avenida e faz com que ela seja utilizada também como um espaço de socialização. Da mesma forma, contribui com o fortalecimento do comércio. É importante lembrar que no Jardim Imperial já efetuamos a revitalização da Avenida das Palmeiras, reforma da rotatória da Viola de Cocho, criação do contorno na Avenida das Torres e construção e reforma de inúmeras praças”, comemorou Juca.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), destaca que a obra tem recursos do deputado Federal Emanuelzinho. “Juca é um vereador que briga pelo povo. Essa obra além de promover o embelezamento das vias, o trabalho possui baixo custo aos cofres públicos, visto que é realizado com recursos enviados pelo deputado Emanuelzinho. O Trabalho segue em conjunto pelo bem do povo”, destacou.



O empresário Marcos Vinicius Miranda, de 42 anos, que mora e tem uma distribuidora na região, comemora a iniciativa do vereador. “Isso é um verdadeiro exemplo de quem tem palavra e cumpre. Eu mandei no Instagram do Juca em 2021 o pedido da criação do estacionamento aqui na avenida. Na época, ele disse que no momento certo iria cobrar o início dessa obra. Ele prometeu e cumpriu. Hoje essas obras são um sonho pra todos nós”, disse o empresário.



O empresário Lourenço Monteiro Silva, de 53 anos, também destaca a importância da obra. “Hoje, nós comerciantes, aqui da Avenida Rui Barbosa, vivemos um momento histórico. A revitalização desse canteiro vai movimentar ainda mais nossas vendas. Sem falar que teremos mais um espaço de lazer na região”, destacou.

O Gabinete Itinerante do vereador Juca do Guaraná Filho segue acompanhando as obras, para garantir agilidade. Os servidores externos também seguem ouvindo e colhendo demandas dos moradores da região. O Gabinete Itinerante também atende de forma virtual pelo WhatsApp (65) 99330-6226.