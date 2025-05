Indicadores da 1ª temporada evidenciam fortalecimento de projeto do MPMT

Idealizado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), o projeto “Diálogos com a Sociedade” já conquistou números expressivos em 2025. A ação contempla a realização de um podcast sobre os mais variados temas de interesse social nas maiores cidades do estado, em diferentes épocas do ano, e campanhas de comunicação que são veiculadas gratuitamente, por meio de vídeos e spots (anúncios em áudio), na Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) – TV e Rádio Centro América.Os temas contemplados entre março e abril deste ano foram: violência contra a mulher, perturbação do sossego e autismo. As veiculações dessas abordagens na TV Centro América alcançaram ampla visibilidade, somando mais de 309 milhões de visualizações em dois meses, sendo 157.355.802 em março e 152.360.717 em abril, com cobertura estadual (142 municípios de MT), reforçando o impacto e a abrangência das mensagens.Para o gerente de sustentabilidade da RMC, Cícero Mariano, “a parceria com o MPMT nas campanhas de interesse e causas comunitárias estão perfeitamente alinhadas com o propósito de informar, entreter e contribuir com o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade, sempre atentos aos pilares da sustentabilidade, com um olhar humano para a redução das desigualdades em prol da formação de uma sociedade mais justa e igualitária, com diversidade, equidade e inclusão”.A primeira temporada do podcast promoveu várias entrevistas entre 10 de março e 11 de abril. Ao todo, 67 especialistas de diversas áreas participaram das discussões no Estúdio de Vidro, estruturado no Pantanal Shopping, em Cuiabá, em parceria com a Rádio CBN. Os dados da empresa mostram que o MPMT está no caminho certo ao inovar e buscar resultados além dos canais tradicionais.O Diálogos alcançou mais de 151,8 mil pessoas no Instagram da CBN Cuiabá, mais de 147 mil visualizações nas publicações e 473 curtidas e comentários. Já no YouTube, foram mais de 18,7 mil pessoas alcançadas, com 2,3 mil visualizações e mais de 252 horas de conteúdos assistidos. No site, foram 10,7 mil visualizações e 5.342 primeiras visitas.“Colocamos no ar temas de grande relevância para a sociedade, ouvindo autoridades e especialistas que contribuíram para o debate público. Agradeço ao Ministério Público pela parceria e confiança, e a todos que participaram conosco dessa jornada de informação e serviço à população. Seguimos firmes no compromisso com um jornalismo sério, ético, dinâmico e conectado com a sociedade”, disse a jornalista e apresentadora da CBN Cuiabá, Marcela Vasconcelos.Para o professor e comentarista político da CBN Cuiabá, João Edisom, fomentar o debate de temas relevantes é mais do que uma missão, mas um “compromisso com a cidadania ativa e a justiça social”. “‘Diálogos com a Sociedade’ não é apenas um projeto; é um marco civilizatório nas relações institucionais, sociais e pessoais. Em cada encontro surgiram novas ideias, soluções e, principalmente, esperança. As pontes que estamos construindo são sólidas e necessárias para uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou.No Instagram do MPMT (@mpemt) foram 31 postagens sobre a iniciativa no feed e 63 stories ao longo da primeira temporada, com mais de 53,8 mil pessoas alcançadas, mais de 2,1 mil curtidas, 249 compartilhamentos e 102 comentários, chegando a mais de 86,8 mil visualizações nos conteúdos.Outra importante conquista do projeto foi a veiculação de vídeos institucionais com a empresa Mídia On Bus, por meio de monitores de 21 polegadas instalados nos ônibus da Pantanal Transporte. A frota disponível para essa ação é composta por 40 veículos, garantindo significativa cobertura. Com essa estrutura, estima-se um impacto mensal de aproximadamente 800 mil passageiros por frota, com potencial considerável para atingir um grande número de pessoas diariamente em seus deslocamentos pela cidade.Já a veiculação em painéis de LED com a Mídia On Bus é realizada com a ajuda de quatro monitores estrategicamente posicionados em vias da capital que, juntos, impactam diariamente cerca de 41 mil veículos. Os locais de instalação são: avenida Fernando Corrêa, ao lado do Hotel Ibis; avenida Mato Grosso, esquina com a rua Presidente Marques; avenida Getúlio Vargas, esquina com a rua Marechal Rondon; e avenida José Monteiro de Figueiredo, próximo à Praça 8 de Abril. Essa distribuição garante uma abrangência que potencializa a proposta.Há, ainda, a divulgação de material publicitário nas redes sociais do Ministério Público, em outdoors localizados em pontos estratégicos de Cuiabá e em linhas de ônibus (busdoor) da capital. Parte dos anúncios em outdoors vem da parceria com a Gráfica Print.“É uma satisfação contribuir com iniciativas que têm impacto real na vida das pessoas. Apoiar o projeto ‘Diálogos com a Sociedade’ reforça nosso compromisso com ações que ampliam o acesso à informação e fortalecem a cidadania. É gratificante fazer parte de planejamentos que promovem debates relevantes e construtivos para a sociedade”, afirmou a gestora operacional da Print, Leia Amorim.Nas próximas temporadas, em Sinop e Rondonópolis, o projeto contará com o apoio do SBT. Depois, no fim do ano, a iniciativa irá para Várzea Grande. “Com essa ampliação, queremos buscar pautas de interesse local. O problema que aflige os moradores de um bairro de Cuiabá, por exemplo, é diferente do problema que atinge os moradores de um bairro de Várzea Grande. Cada lugar tem suas dificuldades, por isso queremos estar próximos das pessoas em diferentes polos do estado”, reforçou a subprocuradora-geral de Justiça Administrativa do MPMT, Januária Dorilêo.O “Diálogos com a Sociedade” se consolidou como um importante canal de comunicação entre o Ministério Público de Mato Grosso e a população, por meio da troca de saberes. Com a medida, o órgão reafirma seu papel educativo e sua responsabilidade com a verdade, atuando de forma transparente em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais, especialmente daqueles que são mais vulneráveis ou que têm seus direitos ameaçados.O êxito dessa ideia conta com a participação essencial de empresas parceiras, como a Rede Matogrossense de Comunicação, Pantanal Shopping, CBN Cuiabá, Aprosoja, Energisa Mato Grosso, Águas Cuiabá, Amaggi, Unimed Mato Grosso, Bom Futuro, Aliança do Setor Produtivo, Bodytech Goiabeiras, Gráfica Print, Speed Label, Fort Atacadista, SBT, Shopping Sinop, entre outras.As entrevistas realizadas durante a primeira temporada do podcast estão integralmente disponíveis no canal oficial do MPMT no YouTube. Clique aqui e saiba mais.

Fonte: Ministério Público MT – MT