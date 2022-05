Índice de roubos em residências e comércios tem redução de 20% no primeiro quadrimestre

Em Mato Grosso, o índice gerais de roubos em residências e comércios nos primeiros quatros meses deste ano registraram queda de 20%. Isso representa 619 crimes a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Em Cuiabá e Várzea Grande a redução foi maior, de 24% nas duas cidades.

Conforme dados do Observatório de Segurança Pública, entre os meses de janeiro e abril deste ano foram registrados 2.299 roubos em todo Estado. Em 2021, nesse mesmo período, essa modalidade de crime chegou a 2.918 registros.

Na capital, as forças de segurança contabilizaram 772 crimes de roubo no quadrimestre, enquanto no mesmo período do ano passado foram 1.010. Já em Várzea Grande, o número reduziu de 503 para 383 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os investimentos feitos pelo Governo do Estado em segurança pública fortaleceram as ações de prevenção e repressão da violência em todos os municípios.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, elencou alguns dos investimentos feitos ao longo da atual gestão. Citou, entre outros, a entrega de novas viaturas, compra de armamento, reforma de unidades e contratação de novos policiais e peritos.

O secretário reforçou que também estão assegurados recursos para investir em ações estratégicas de inteligência e nas operações integradas, visando a prevenção e repressão permanente à violência.

Bustamante avaliou o fortalecimento das ações proporcionado pelos investimentos feitos como uma das causas da queda dos índices de roubos. “Estamos colocando mais policiais nas ruas e oferecendo mais estrutura e melhores condições aos profissionais como forma de inibir a prática de crimes e proporcionar mais segura à população”, disse.