Índice de superlotação na Urgência e Emergência do HMC reduz em 28% nos últimos sete meses

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca que realizou o concurso público para vagas e cadastro reserva da Secretaria Municipal de Saúde – SMS divulgou nesta quinta-feira (23) o restante do cronograma do edital do certame, cujas provas objetivas foram aplicadas em 29 de janeiro deste ano. O cronograma também foi publicado na edição suplementar da Gazeta Municipal, de nº 569.

Segundo a publicação, nesta sexta-feira (24) será divulgada o resultado preliminar da prova objetiva. Os candidatos que não concordarem com o resultado, poderão apresentar recursos entre as 9h do dia 27/02 até as 16h do dia 28/02. O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado no dia 03/03, bem como a convocação para perícia médica de Pessoas com Deficiências (PcDs) e convocação para aferição de candidatos negros e índios. Os classificados deverão realizar o cadastro e upload dos títulos das 9h do dia 06/03 até as 16h do dia 08/03/2023. O resultado final do concurso será publicado em 18/04/23.

Foram oferecidas 2.162 vagas para efetivação imediata e formação de cadastro de reserva para níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.808,18 e R$ 10.575,89. O concurso prevê 10% do total de vagas para pessoas com deficiências e 20% para negros e índios.