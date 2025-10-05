JUSTIÇA
Indígena com deficiência intelectual deixa de ser “invisível” após decisão judicial em MT
Um indígena adulto com síndrome de Down, totalmente sem documentos e vivendo em situação de abandono na cidade de Sinop, obteve na Justiça o direito de ter um registro civil de nascimento provisório. A decisão foi tomada de forma unânime pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).
De acordo com o processo, ele nunca teve certidão de nascimento e, por isso não possui qualquer documento oficial como RG, CPF ou Cartão do SUS. Essa invisibilidade perante o Estado o impedia de acessar direitos básicos, como saúde, educação, assistência social e benefícios previdenciários, entre eles o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).
Atualmente acolhido em uma casa de passagem, ele vive em condição descrita pela Defensoria Pública como de hipervulnerabilidade extrema. O órgão ressaltou ao Tribunal que se trata de alguém “triplamente invisibilizado”, pela falta de registro civil, pela deficiência intelectual severa e ausência de vínculos comunitários indígenas identificados.
A relatora do caso, desembargadora Maria Helena Póvoas, destacou que a ausência de registro civil “impede o exercício pleno da cidadania e nega o mínimo existencial”. O colegiado também observou que normativas recentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como os Provimentos nº 149/2023 e nº 177/2024, permitem a lavratura de registros civis com dados mínimos, mesmo sem a indicação imediata de filiação ou etnia, desde que se admita complementação futura.
Com a decisão, será emitida uma certidão de nascimento provisória com nome, idade presumida e características físicas, suficiente para a obtenção de documentos pessoais e para o acesso a serviços e benefícios públicos. Se futuramente forem descobertas informações adicionais, como filiação ou comunidade de origem, o registro poderá ser retificado por simples averbação judicial.
Processo nº 1022020-14.2025.8.11.0000
Círculo de Paz promove escuta, desperta sonhos e união entre crianças durante Expedição
No primeiro dia de atendimentos da 7ª Expedição Araguaia-Xingu, promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), o diálogo e a empatia tomaram conta da manhã deste sábado (4), com a realização de um Círculo de Construção de Paz voltado para crianças e, carinhosamente, chamada de Roda da Felicidade.
A atividade, conduzida pelo gestor do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), Justiça Comunitária e Justiça Restaurativa da Comarca de São Félix do Araguaia, Áquila Júnior Lopes Machado, transformou o ambiente em um espaço de escuta, aprendizado e alegria.
“O principal objetivo hoje do círculo foi estimular as crianças a pensarem e refletirem sobre como elas são felizes, sobre a vida e os sonhos delas”, explicou Áquila.
Utilizando materiais lúdicos e coloridos, o encontro foi pensado especialmente para o público infantil, incentivando a expressão dos sentimentos de forma leve e acolhedora. “Com crianças, a gente tem um material separado que é mais didático, com desenhos para facilitar a participação deles e estimular o diálogo”, completou o gestor.
Durante a roda, as crianças foram convidadas a compartilhar o que as faz felizes e a ouvir os sonhos dos colegas, fortalecendo valores como respeito, empatia e escuta ativa. “Essas rodas de conversa são justamente para estimular, ainda mais nessa fase infantil, a dialogar, a falar o que estão sentindo, como veem o mundo. Elas aprendem a enxergar o sonho do outro e, às vezes, se reconhecem um pouquinho nesse outro também”, destacou Áquila.
A Justiça Restaurativa é uma abordagem que busca restaurar o equilíbrio social e fortalecer vínculos por meio do diálogo e da corresponsabilidade. Uma de suas principais práticas, o Círculo de Construção de Paz, cria um ambiente seguro e respeitoso para que histórias, emoções e aprendizados possam ser compartilhados, prevenindo conflitos e estimulando a convivência harmônica.
Sobre a Expedição
A 7ª Expedição Araguaia-Xingu, conduzida pelo juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador da Justiça Comunitária do TJMT, iniciou sua primeira fase pelos municípios de Campinápolis (Distrito de São José do Couto) e Bom Jesus do Araguaia. A ação leva cidadania e serviços essenciais a comunidades de difícil acesso, com apoio de mais de 100 parceiros institucionais, entre eles a Justiça Federal, Ministérios Públicos, secretarias e prefeituras.
Com mais de 210 mil atendimentos realizados desde sua criação, o projeto já foi reconhecido nacionalmente pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e indicado ao Prêmio Innovare pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Parceiros
Entre os parceiros e instituições participantes estão a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), nas áreas de Cultura e Esporte, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Também integram o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
Participam ainda a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja, e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
A lista inclui também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que realizará atendimentos em Bom Jesus do Araguaia.
Justiça que chega até o povo: a alegria de quem recupera o direito de ser reconhecido
Logo cedo, junto ao nascer do sol, neste sábado (04), o trabalhador rural Antonio Donizete, de 66 anos, saiu de casa com uma esperança: a segunda via dos documentos. Ele mora no distrito de São José do Couto, em Campinápolis, que recebe pela primeira vez a 7ª Expedição Araguaia-Xingu, promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), através da Justiça Comunitária.
O trabalhador rural conta que mora no distrito há mais de 30 anos e ajudou na construção da localidade. Ao saber dos serviços prestados durante a Expedição, ele se deslocou para a Escola Municipal José do Couto, onde acontecem os atendimentos.
“Eu vim fazer o documento hoje aqui, para ser bem recebido em todo lugar que eu entrar. Alguém perguntar: cadê seu documento e eu mostrar: tá aqui!”, disse o morador esperançoso.
Ao passar pela triagem para a confecção da 2ª via da carteira de identidade, o morador descobriu que precisava estar com a certidão de nascimento em mãos. Foi aí que ele se deslocou para os serviços prestados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais (Cejusc) onde solicitou a nova certidão de nascimento.
Agora, em cinco dias úteis, Antônio Donizete estará com a certidão em mãos e vai conseguir realizar o desejo de atualizar todos os demais documentos. “Tô sentindo alegria, paz, não vou ser mais envergonhado, porque a justiça veio para resolver meu problema”, celebrou com um sorriso no rosto.
A mediadora credenciada do Nupemec, Jaqueline Gomes, explica que durante a expedição a equipe irá realizar serviços como mediações, formalizar termos de acordo, encaminhar as partes para o Ministério Público ou para o judiciário.
“As pessoas procuram o Cejusc para isso, para não precisar passar por todas as etapas de um processo judicial. Aqui a gente costuma falar que a vontade das partes se formaliza e legaliza. Nós também prestamos os serviços de segunda via de certidão de nascimento, fazer pedidos e alterações também”, explicou a mediadora.
7ª Expedição Araguaia-Xingu
A iniciativa, conduzida pelo juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador da Justiça Comunitária do TJMT, contempla nesta primeira fase os municípios de Campinápolis (Distrito de São José do Couto) e Bom Jesus do Araguaia, localizados a aproximadamente 500 km e 800 km de Cuiabá, respectivamente.
A Expedição Araguaia-Xingu é um importante instrumento de aproximação entre o Judiciário e a sociedade impactando diretamente a vida das comunidades por onde passa.
Com a participação da Justiça Federal, Ministérios Públicos Estadual e Federal, secretarias estaduais e prefeituras, somando mais de 100 parceiros, a Expedição representa um modelo de atuação colaborativa capaz de ser replicado em outras regiões do Brasil.
Programação
Nesta edição, serão duas etapas. A primeira acontece de 3 a 10 de outubro no Distrito São José do Couto, localizado em Campinápolis, e no município de Bom Jesus do Araguaia. Já de 3 a 14 de novembro, será a vez da Agrovila Jacaré Valente, em Confresa, Distrito Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia, e Distrito de Veranópolis, também em Confresa.
