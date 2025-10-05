Indígena com deficiência intelectual deixa de ser “invisível” após decisão judicial em MT

No primeiro dia de atendimentos da 7ª Expedição Araguaia-Xingu, promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), o diálogo e a empatia tomaram conta da manhã deste sábado (4), com a realização de um Círculo de Construção de Paz voltado para crianças e, carinhosamente, chamada de Roda da Felicidade.

A atividade, conduzida pelo gestor do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), Justiça Comunitária e Justiça Restaurativa da Comarca de São Félix do Araguaia, Áquila Júnior Lopes Machado, transformou o ambiente em um espaço de escuta, aprendizado e alegria.

“O principal objetivo hoje do círculo foi estimular as crianças a pensarem e refletirem sobre como elas são felizes, sobre a vida e os sonhos delas”, explicou Áquila.

Utilizando materiais lúdicos e coloridos, o encontro foi pensado especialmente para o público infantil, incentivando a expressão dos sentimentos de forma leve e acolhedora. “Com crianças, a gente tem um material separado que é mais didático, com desenhos para facilitar a participação deles e estimular o diálogo”, completou o gestor.

Durante a roda, as crianças foram convidadas a compartilhar o que as faz felizes e a ouvir os sonhos dos colegas, fortalecendo valores como respeito, empatia e escuta ativa. “Essas rodas de conversa são justamente para estimular, ainda mais nessa fase infantil, a dialogar, a falar o que estão sentindo, como veem o mundo. Elas aprendem a enxergar o sonho do outro e, às vezes, se reconhecem um pouquinho nesse outro também”, destacou Áquila.

A Justiça Restaurativa é uma abordagem que busca restaurar o equilíbrio social e fortalecer vínculos por meio do diálogo e da corresponsabilidade. Uma de suas principais práticas, o Círculo de Construção de Paz, cria um ambiente seguro e respeitoso para que histórias, emoções e aprendizados possam ser compartilhados, prevenindo conflitos e estimulando a convivência harmônica.

Sobre a Expedição

A 7ª Expedição Araguaia-Xingu, conduzida pelo juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador da Justiça Comunitária do TJMT, iniciou sua primeira fase pelos municípios de Campinápolis (Distrito de São José do Couto) e Bom Jesus do Araguaia. A ação leva cidadania e serviços essenciais a comunidades de difícil acesso, com apoio de mais de 100 parceiros institucionais, entre eles a Justiça Federal, Ministérios Públicos, secretarias e prefeituras.

Com mais de 210 mil atendimentos realizados desde sua criação, o projeto já foi reconhecido nacionalmente pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e indicado ao Prêmio Innovare pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Parceiros

Entre os parceiros e instituições participantes estão a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), nas áreas de Cultura e Esporte, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Também integram o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Participam ainda a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja, e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

A lista inclui também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que realizará atendimentos em Bom Jesus do Araguaia.

Acesse mais fotos no Flickr do TJMT



Leia também:

Justiça que chega até o povo: a alegria de quem recupera o direito de ser reconhecido

Judiciário inicia a 7ª Expedição Araguaia-Xingu levando serviços ao distrito de São José do Couto

Autor: Vitória Maria Sena Fotografo: Josi Dias Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT