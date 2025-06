Indígena investigado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil

Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou nesta segunda-feira (23.6), em Cuiabá, a “Operação Breakfast”, dentro da “Operação Narke 4”, do Ministério da Justiça, cujo objetivo foi desmantelar uma facção criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A Operação policial resultou no cumprimento de duas ordens judiciais, sendo dois mandados de busca e apreensão dos principais investigados e na coleta de novos elementos probatórios, com indeferimento das prisões dos investigados, os quais já respondem a processos criminais por fatos análogos.

O nome da operação é uma referência a locações com café da manhã, em referência as locações que os investigados realizavam em plataformas para armazenar drogas nos imóveis, como foi descoberto nesse caso.

A investigação teve início após a localização de 59 tabletes de substância análoga à cocaína e 87 porções de substância análoga à maconha em um imóvel na cidade de Cuiabá no ano de 2024. As investigações demonstraram, à época, que os investigados realizaram a locação para armazenar as drogas no local.

Diante da robustez das provas, o delegado André Rigonato representou pelas prisões preventivas dos principais envolvidos e dos mandados de busca e apreensão. A operação contou com o apoio de equipes da Polícia Civil da Denarc e de investigadores em processo de Formação da Academia da Polícia Judiciária Civil.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e informa que novas diligências seguem em andamento. A investigação será devidamente concluída ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para o prosseguimento da ação penal e faz parte da Operação Inter Partes da Polícia Judiciária, dentro do Programa Tolerância Zero e Narke 4, desenvolvida pelo Ministério da Justiça em parceria com as Denarcs dos estados.

A Polícia Civil reforça o papel fundamental da população no enfrentamento ao crime e orienta que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 181. O sigilo é absoluto, e cada informação pode ser decisiva para enfraquecer as estruturas criminosas no Estado.

Fonte: Policia Civil MT – MT