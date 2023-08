Indígenas da etnia Enawenê-nawê recebem alimentos e cobertores do programa SER Família Indígena

Um dos sorteados para assistir ao jogo entre Cuiabá e Flamengo, na Arena Pantanal, foi Luiz Gustavo, de 9 anos, que mora em Dom Aquino, a 170 km da Capital. Ele viajou até Cuiabá acompanhado da mãe, Laiza Salustino, para pisar em um estádio pela primeira vez e ainda em no camarote. Além dele, outras oito pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) ganharam ingresso do Programa Ser Família Inclusivo, do Governo de Mato Grosso, para acompanhar a partida de futebol.

“Eu achei incrível essa chance, porque muitas mães se limitam a não irem nos lugares com muitas pessoas por causa do filho autista. Fiz questão de trazer o Luiz para essa experiência única na vida dele. Agradeço ao governador Mauro Mendes e à primeira-dama, Virginia Mendes, não só por mim, mas eu tenho certeza que todas as mães e pais agradecem esse projeto maravilhoso. E também agradeço a toda equipe que estão de parabéns pela acolhida e com as nossas crianças. Eu fiquei super encantada pelo tratamento de vocês, dou nota mil”, declarou a mãe do menino.

Outro sorteado foi Samuel Corrêa da Silva, de 12 anos, que também foi ao estádio pela primeira vez, junto com o pai dele, Carlos Conceição da Silva.

“Essa ação nos proporcionou um lugar privilegiado para assistir ao jogo, e não um simples jogo, mas um jogo que o time leva o nome da cidade que nasci e moro. Isso acaba contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da cidade que representa todo o Estado de Mato Grosso. É muito gratificante”, afirmou.

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Grasi Bugalho, acolheu os autistas no camarote. Ela ressaltou que a iniciativa tem um olhar sensível para a inclusão dos autistas.

“Essa grande iniciativa da nossa primeira-dama Virginia Mendes, do Governo do Estado de Mato Grosso, juntamente com a senadora Margareth Buzetti, em parceria com o Cuiabá Esporte Clube é muito gratificante. Conseguimos proporcionar esse espaço para mais oito autistas sorteados, por meio da nossa Carteira de Identificação do Autista. Eles podem desfrutar do espaço destinado a eles. Queremos divulgar ainda mais a carteira para que os autistas possam acessar inúmeros serviços”, destacou a secretária.

Para o pai de Levi, de 8 anos, a ação do governo estadual é excelente e demonstra verdadeiramente a inclusão dos autistas.

“O atendimento com as crianças foi excelente e muito mais do que eu esperava. Todos os envolvidos estão de parabéns e continuem assim. Estamos todos do mesmo lado e para somar na causa dos autistas”, finalizou.

A seleção dos oito torcedores e acompanhantes foi feita por sorteio a partir dos beneficiários cadastrados na Carteira de Identificação do Autista (CIA), emitida pelo aplicativo MT Cidadão, que foi destaque no 1º Congredo IBGP de Inovação Pública com Foco no Cidadão. O projeto ganhou o 3º lugar na categoria Empresas Estatais, se destacando por sua inovação e relevância social. A CIA ficou atrás apenas do Data Prev e do Banco do Brasil.

Para participar é preciso ter a Carteira de Identificação do Autista (veja mais abaixo). Beneficiários de todo Mato Grosso podem concorrer.

Carteira de Identificação do Autista

O documento, que é uma das bandeiras da primeira-dama, Virginia Mendes, é emitido de forma gratuita pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e contém informações específicas e qualificadas da pessoa com o transtorno, o contato de emergência e, caso tenha, informações de seu representante legal/cuidador.

O cadastro da Carteira, desde setembro de 2022, é realizado pelo aplicativo MT Cidadão, na modalidade digital e ou física (impressa). O prazo para a emissão da carteira digital é de cinco dias, a contar do envio da documentação via aplicativo, análise e aprovação pela equipe da Setasc. Já para a emissão da carteira física, o prazo será de 30 dias.

Para mais informações (65) 98421-4080/(65) 3613-5711 ou pelo site da Setasc.

Fonte: Governo MT – MT