Indígenas Guarani e Kaiowá são alvos de ataque em Dourados

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) aprovou, nesta quarta-feira (16), a concessão de título de Doutor Honoris Causa a Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, membro do grupo de rap Racionais MC’s.

De acordo com a reitora da UFSB, Joana Angélica Guimarães, a proposta do título a Mano Brown decorre da importância do artista “na arte, na cultura e especialmente na interlocução com jovens negros e negras de periferia que veem na música de Mano Brown uma forma de expressão que lhes dá voz, quando a sociedade lhes nega”.

Para Richard Santos, pró-reitor de Extensão e Cultura da UFSB, a titulação do artista chama a atenção para a importância do hip hop nas periferias das cidades brasileiras. “É algo que aponta para a importância do que o hip hop nos tem deixado de legado ao longo dos anos, a identidade das periferias e a possibilidade do sonho diante de tanta miséria e sufocamento”.

Fonte: EBC GERAL