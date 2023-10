Indústrias florestais de MT participarão do Fórum Global da Madeira na China

EXPORTAÇÃO

Importante oportunidade de abrir novos mercados, expandir a negociação e incluir novas espécies de madeira nativa no mercado internacional

Gabriela Carvalho – Fórum Global da Madeira terá participação de empresários do setor de base florestal de Mato Grosso. Programado para os dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Macau, na China, o evento é uma agenda importante para o setor florestal por oportunizar a abertura de novos mercados, expansão de negócios e ampliação das vendas com a diversificação de espécies de madeira nativa comercializadas com o mercado internacional.

O mercado chinês é um importante consumidor de produtos oriundos da madeira, extraída de áreas com projeto de manejo florestal sustentável. Neste ano, de janeiro a agosto, a China importou 7.784 toneladas de madeira das indústrias mato-grossenses de base florestal. Quantidade que corresponde a 12,5% do total de 62 mil (t) negociadas por este segmento industrial de Mato Grosso. Com as negociações de produtos florestais entre Mato Grosso e o país asiático foram movimentados US$ 5,8 milhões, cifra equivalente a 9% dos US$ 64,9 milhões faturados com as exportações de madeira para todo o mercado global no acumulado deste ano, segundo estatísticas do sistema Agrostat do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Mato Grosso tem correspondido à demanda consumidora de produtos florestais por seu potencial de espécies e volume de produção, enquadrados nos requisitos de rastreabilidade e boa procedência. Atualmente, Mato Grosso se destaca no topo do ranking nacional, produzindo madeira legal.

A participação dos empresários do setor de base florestal no evento internacional previsto para acontecer na China foi discutida na última sexta-feira (29), durante reunião virtual com associados dos 8 sindicatos que integram o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem).

O presidente do Cipem, Ednei Blasius, falou sobre a importância dessa agenda para o crescimento do mercado de exportação da madeira, um dos desafios de sua gestão à frente da entidade.

“É muito importante essa oportunidade para o Cipem e os empresários de Mato Grosso apresentarem os produtos da floresta mato-grossense ao mercado internacional. A busca por novos mercados tanto nacional, quanto mundial, é uma das metas dessa gestão. Atualmente o Cipem trabalha muito para resolver as questões burocráticas junto aos governos estadual e federal, mas, paralelo a isso, precisamos dar atenção ao mercado consumidor. O Fórum é uma agenda importante para o setor de base florestal por ser específica do segmento, com a expectativa de participação de mais de 300 importadores, sendo um momento único para o empresário de Mato Grosso fazer contato direto com o cliente sem intermediações”, pontuou Ednei.

Ivan Tomaselli, presidente do STCP, especialista em pesquisa e desenvolvimento para promover a inovação no setor florestal, chama atenção para o mercado consumidor da Ásia e a procedência da madeira mato-grossense.

“Realmente nós, brasileiros, pecamos um pouco na arte do mercado. A Ásia em geral, não somente a China, tem um grande potencial para o mercado da madeira nativa rastreada que o Mato Grosso tem para oferecer”, disse Tomaselli.

O presidente do Cipem também chamou atenção para a representatividade daqueles empresários que não estarão presentes durante o evento. “As espécies que os empresários mato-grossenses trabalham são muito similares, então para divulgação durante o evento, o Cipem levará um material unificado para representar a oferta do Estado. O Cipem espera levar o maior número de empresários para esse Fórum, mas aqueles que não puderem estar presentes, serão representados, vamos levar todos os nomes das empresas exportadoras de madeira. É o momento de trabalharmos unidos e mostrar que temos volume, qualidade e produtos rastreáveis”, finalizou Blasius.