Informações levantadas pela Polícia Civil levam PM a prender suspeito de matar menor em Peixoto de Azevedo

Uma investigação realizada pela Polícia Civil para apurar um homicídio ocorrido nesta quinta-feira (9.10), em Peixoto de Azevedo, culminou na condução de quatro pessoas até a delegacia, sendo três delas suspeitas de envolvimento direto no crime. Foram conduzidos à unidade policial da cidade, um jovem de 19 anos, apontado como autor dos disparos, um outro de 27 anos, e outros dois adolescentes, de 14 e 16 anos.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar, após o repasse de informações do setor de inteligência da Delegacia Civil de Peixoto de Azevedo. “Desde que fomos acionados em decorrência da morte do menor, iniciamos os trabalhos investigativos. No decorrer das diligências investigativas, obtivemos informações do paradeiro do principal suspeito. Diante disso, compartilhamos a informação com a PM, que conseguiu realizar a prisão de três envolvidos diretamente no crime”, disse o delegado Thiago, responsável pela investigação.

Os suspeitos foram presos na casa do principal suspeito do crime, que seria autor dos disparos que vitimou Daniel dos Santos Sousa, de 15 anos. No local, foi realizada a vistoria, sendo encontrada a arma que teria sido empregada no homicídio. Além da arma, os policiais apreenderam também substâncias análoga à maconha e à cocaína, bem como vasta quantidade de munições calibre .40, balanças de precisão e embalagens para fracionamento do entorpecente. Ao final, as quatro pessoas foram conduzidas até a delegacia.

Diante dos fatos, todos os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para as demais providências legais cabíveis.

O crime

Nesta quinta-feira (10), a Polícia Civil foi acionada, mediante denúncia anônima, sobre um corpo encontrado numa área denominada Pedra do Amor, no bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo.

Chegando ao local, foi constatado que se tratava do corpo do sexo masculino, que estava deitado de bruços entre as pedras, aparentemente, com duas perfurações de arma de fogo nas costas.

Posteriormente, a vítima foi identificada como Daniel dos Santos Sousa, de 15 anos.

No decorrer dos trabalhos periciais, a Polícia Civil iniciou as diligências com intuito de localizar e prender os suspeitos.

