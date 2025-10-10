SEGURANÇA
Informações levantadas pela Polícia Civil levam PM a prender suspeito de matar menor em Peixoto de Azevedo
Uma investigação realizada pela Polícia Civil para apurar um homicídio ocorrido nesta quinta-feira (9.10), em Peixoto de Azevedo, culminou na condução de quatro pessoas até a delegacia, sendo três delas suspeitas de envolvimento direto no crime. Foram conduzidos à unidade policial da cidade, um jovem de 19 anos, apontado como autor dos disparos, um outro de 27 anos, e outros dois adolescentes, de 14 e 16 anos.
A prisão foi realizada pela Polícia Militar, após o repasse de informações do setor de inteligência da Delegacia Civil de Peixoto de Azevedo. “Desde que fomos acionados em decorrência da morte do menor, iniciamos os trabalhos investigativos. No decorrer das diligências investigativas, obtivemos informações do paradeiro do principal suspeito. Diante disso, compartilhamos a informação com a PM, que conseguiu realizar a prisão de três envolvidos diretamente no crime”, disse o delegado Thiago, responsável pela investigação.
Os suspeitos foram presos na casa do principal suspeito do crime, que seria autor dos disparos que vitimou Daniel dos Santos Sousa, de 15 anos. No local, foi realizada a vistoria, sendo encontrada a arma que teria sido empregada no homicídio. Além da arma, os policiais apreenderam também substâncias análoga à maconha e à cocaína, bem como vasta quantidade de munições calibre .40, balanças de precisão e embalagens para fracionamento do entorpecente. Ao final, as quatro pessoas foram conduzidas até a delegacia.
Diante dos fatos, todos os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para as demais providências legais cabíveis.
O crime
Nesta quinta-feira (10), a Polícia Civil foi acionada, mediante denúncia anônima, sobre um corpo encontrado numa área denominada Pedra do Amor, no bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo.
Chegando ao local, foi constatado que se tratava do corpo do sexo masculino, que estava deitado de bruços entre as pedras, aparentemente, com duas perfurações de arma de fogo nas costas.
Posteriormente, a vítima foi identificada como Daniel dos Santos Sousa, de 15 anos.
No decorrer dos trabalhos periciais, a Polícia Civil iniciou as diligências com intuito de localizar e prender os suspeitos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Batalhão Ambiental da PM intercepta área de desmatamento e apreende trator em Colniza
Equipes da Polícia Militar do Batalhão Ambiental localizaram e interceptaram uma área de degradação ambiental, nesta quinta-feira (9.10), na zona rural de Colniza. Na ação, os policiais apreenderam um trator que estava sendo utilizado no crime ambiental.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM se deslocou até a região após receber alertas de satélites de georreferenciamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), que indicavam uma grande área de supressão vegetal, sinalizando desmatamento.
No local, os militares confirmaram a situação e encontraram clareiras, rastros de trator e sinais de derrubada recente de árvores. Durante buscas na área, um trator de esteira, utilizado no desmatamento, foi localizado, escondido na mata. O operador do maquinário, ao perceber a presença da equipe, fugiu em direção à vegetação e não foi localizado.
Diante do flagrante, os policiais fizeram a apreensão do trator e acionaram a Prefeitura de Colniza, que ficou como fiel depositária do maquinário, responsável por sua guarda e custódia.
Também foi identificado na fiscalização que a área desmatada não possuía Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Ação integrada detém faccionados suspeitos de homicídio em Peixoto de Azevedo
Uma ação integrada entre policiais militares do 15º Comando Regional, com apoio da Polícia Civil, prendeu, nesta sexta-feira (10.10), dois homens e apreendeu outros dois adolescentes, suspeitos de integrar uma facção criminosa, em Peixoto de Azevedo.
As equipes recolheram uma pistola, 23 munições calibre .40 e 18 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína. Os ilícitos foram encontrados enterrados em uma região de mata. Eles também são suspeitos de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.
Durante a Operação Tolerância Zero, os policiais militares identificaram dois homens, apontados como possíveis autores de um homicídio. Ao perceberem a aproximação das equipes, eles fugiram a pé, em direções opostas. Um deles, de 27 anos, foi abordado e flagrado com algumas porções de maconha.
Questionado sobre a denúncia, ele confessou a participação e indicou a localização de um segundo integrante da quadrilha, de 19 anos, que seria o autor dos disparos de arma de fogo.
Após ser localizado, o suspeito também confessou envolvimento na ação criminosa. Ele estava acompanhado de um adolescente, de 16 anos, que foi apreendido pelos policiais.
À PM, a dupla confessou que a arma e o carregador estavam escondidos na residência, sendo localizados pelos militares. Posteriormente, eles indicaram a casa de um quarto adolescente, de 14 anos, integrante da quadrilha. O menor foi contido e relatou que havia prestado apoio logístico ao crime.
Aos policiais militares, ele contou que fazia o armazenamento de entorpecentes a mando da facção criminosa e indicou que os ilícitos estavam enterrados nos fundos da residência. Os policiais militares encontraram porções de maconha, pasta base de cocaína e munições no local.
Os suspeitos e todo o material apreendido foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
