Inmet alerta para chuvas intensas durante o fim de semana

A Prefeitura do Rio de Janeiro entregou hoje (6) a segunda leva de ônibus novos, comprados em três licitações no ano passado, para requalificar o sistema do BRT, o transporte rápido por ônibus com corredores exclusivos.

Com os 40 veículos entregues hoje, a frota conta com 76 ônibus novos, que serão utilizados nas linhas entre o Centro Olímpico e o Terminal Alvorada com o Jardim Oceânico, todos na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, atendendo 17 estações do corredor Transoeste.

De acordo com o prefeito Eduardo Paes, mais entregas ocorrerão até março do próximo ano, totalizando 561 novos veículos para todo o sistema, que tem, ainda, os corredores Transcarioca e Transolímpica.

“Vamos entrar em uma rotina positiva, em que os ônibus estão chegando. Hoje, são mais 40 ônibus aqui neste trecho que vai do Jardim Oceânico, onde tem o metrô, até o Terminal Alvorada. Daqui a 2 meses, chegam mais 110 ônibus para circular na Transcarioca. Daqui para a frente, só teremos melhorias no BRT com reforma de estações, melhora do pavimento da Transoeste e ônibus novos”, disse o prefeito.

A secretária de Transportes, Maína Celidonio, adiantou que o novo corredor Transbrasil, na Avenida Brasil, deve entrar em operação parcial no segundo semestre.

“Estamos avançando nessa etapa de requalificação do Sistema BRT. Começamos com os ônibus novos na Transolímpica e agora com dois serviços que atendem os três corredores, principalmente essa parte dos terminais Alvorada e Jardim Oceânico. Vamos colocar agora mais 20 ônibus rodando e, em março, teremos a reinauguração da Transcarioca com mais 110 ônibus”, disse.

Reestruturação

O sistema do BRT foi inaugurado em 2012, operado por um consórcio de empresas, mas, diante de problemas recorrentes como estações fechadas, depredadas e retirada de ônibus de circulação, a prefeitura encampou o serviço em março de 2021 e decretou a caducidade do contato no início do ano passado.

Entre as obras tocadas no momento estão a recuperação do corredor da Nova Transoeste, com melhora da qualidade da pista, a construção do BRT Transbrasil, que terá 18 estações e quatro terminais, e o Terminal Intermodal Gentileza, na região portuária, que vai integrar o BRT ao VLT e linhas de ônibus municipais.