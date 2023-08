Inovação: Registro de presença em cursos da Escola dos Servidores é realizado por QR Code

O registro de presença de todas as atividades de capacitação realizadas pela Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso é realizado exclusivamente através do QR Code. A inovação foi implantada no dia 18 de julho, quando QR Code passou a ser afixado de forma visível no local da aula. No caso de cursos realizados pela plataforma Teams, um link ficará disponível para confirmação da presença.

A inovação é fruto de uma parceria entre a Escola e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal, que traz como benefícios a economia de papel e o melhor aproveitamento do pacote Office, o que está de acordo com os princípios institucionais do TJMT.

“Nosso objetivo é inovar sempre! E esta é mais uma melhoria que vem a contribuir para os serviços prestados pela Escola, garantindo mais praticidade, tanto para os alunos quanto para a administração. Esse novo sistema já foi testado em uma turma hoje e percebemos que houve uma boa aceitação”, afirma a coordenadora da Escola dos Servidores, Andrea Marcondes.

Celly Silva

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT