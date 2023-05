Inscreva-se para o Congresso sobre constitucionalização de direitos

Para prestigiar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) sorteou oito autistas, que terão direito a acompanhante, para assistir ao jogo do Cuiabá Esporte Clube contra o Coritiba, neste sábado (27.05) na Arena Pantanal, às 17h30, em Cuiabá.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso e do Dourado, dentro do Programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. Ao todo, 50 pessoas se inscreveram para participar do sorteio, procedentes de seis municípios: Água Boa, Cuiabá, Cáceres, Pedra Preta, Primavera do Leste e Várzea Grande.

O sorteio foi realizado a partir dos nomes inscritos, por meio de site específico para essa ação. Após o sorteio, houve a conferência se os mesmos estavam inscritos na Carteira de Identificação do Autista. Com a confirmação, a equipe técnica da Setasc entrou em contato com os sortudos.

Importante informar que todas as pessoas que foram sorteadas para os outros eventos não poderão participar dos próximos pleitos até segunda ordem, dando assim oportunidade para que todos os interessados sejam beneficiados.

Os autistas sorteados irão assistir ao jogo do Cuiabá Esporte Clube contra o Coritiba em um dos camarotes da Arena Pantanal, cada um acompanhado de seu responsável.

Toda semana que houver jogo do Dourado na Arena Pantanal, até o fim do Campeonato Brasileiro de Futebol, será aberto o formulário no site da Setasc para que os autistas ou responsáveis declarem ter interesse em participar do sorteio para prestigiar o clube.