Inscrição para participar de evento técnico sobre uso de agrominerais termina nesta sexta-feira (17)

Estudantes, pesquisadores e agropecuaristas têm até esta sexta-feira (17.11) para se inscreverem no 1º Encontro Técnico Remineralizadores – A Meta é Mato Grosso Mais Sustentáve. O encontro será realizado na próxima terça e quarta-feira (21 e 22.11), na Escola Técnica e Profissional Estadual de Cuiabá (ETEC/SECITECI).

O evento gratuito será uma oportunidade para discutir estratégias inovadoras na utilização do “pó de rocha” para promover a sustentabilidade na mineração e agricultura.

Para garantir a vaga, basta acessar o site da Central das Organizações do Estado de Mato Grosso (Cordemato) e preencher a ficha de inscrição. Ao todo, serão 16 horas de evento técnico com certificado de participação.

O evento compõe a ampliação de metas do projeto Garimpo Sustentável, que busca soluções socioeconômicas e ambientais para o garimpo artesanal de Mato Grosso, e é realizado desde 2021 pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), via Companhia de Mineração de Mato Grosso (Metamat), em parceria com a Cordemato.

Confira abaixo a programação completa:

21 de novembro de 2023

8h30 – Coffee-Break

09h – Painel 1. Agrominerais: usos e aplicações [Profº Antonio Zamuner – UFCAT]

9h40 – Produtor Rural – Relato de experiência: produtor de soja orgânica certificada [Rogério Vian / Goiás]

9h55 – Painel 2. Cenário atual dos remineralizadores no Brasil [Frederico Bernandez – ABREFEN]

10h35 – Produtor Rural – Depoimento referente ao uso de remineralizadores [Luis Otavio P – Juara/MT]

11h – Abertura com autoridades

11h45 – Almoço

13h45 – Painel 3. Mercado de fertilizantes no Brasil [Talita Priscila – FGV]

14h25 – Painel 4. Ação do Serviço Geológico do Brasil em projetos para Remineralizadores e Agrominerais [Alessandra Blaskowski – SGB/CPRM]

15h05 – Coffe Break

15h30 – Painel 5. Resultados em campo dos remineralizadores de solos [Marcos de Matos – Consultoria Campo]

16h10 – Produtor Rural – Depoimento referente ao uso de remineralizadores [Marcos da Rosa – Canarana/MT]

16h25 – Luan Nonato – geólogo – Histórico e atuação da Metamat com Agrominerais no estado de MT

16h40 – Mesa Redonda

17h10 – Encerramento

22 de novembro de 2023

8h30 – Coffee-Break 09:00 – Painel 1. Mensuração de sequestro de Carbono com Basalto [Professor Antonio Azevedo – ESALQ/USP]

9h40 – Painel 2. Ação do GAAS como promotor da agricultura sustentável [Eduardo Martins – GAAS]

10h20 – Produtor Rural – Fabricação de pó de rocha in loco [Luis Otavio Pereira Lima – Juara/MT]

10h35 – Painel 3. Aspectos geológicos do estado do Mato Grosso [Profº Amarildo Ruiz – UFMT]

11h15 – Fabricante regional de Pó de rocha: RockALL

11h30 – Almoço

13h45 – Painel 4. Estoque de Carbono no solo [Camila Genaro Estevam – FGV]

14h25 – Painel 5. Manejos de solo – Remineralizador: uma nova ferramenta [Profª Oscarlina Weber – UFMT]

15h05 – Coffee-Break

15h35 – Painel 6. Histórico de estudos da FAGEO-UFMT sobre remineralizadores [Profº Ronaldo Pierosan – UFMT]

16h05 – Paulo Teodoro – CEO ABA – Adubos organo-mineral a partir de resíduos orgânicos

16h20 – Professor Edicarlos Damacena – UFR – Sistemas agrícolas diversificados e uso de remineralizadores como alternativa para a produção sustentável em solos arenosos.

16h35 – Mesa Redonda

17h – Encerramento

Serviço: 1º Encontro Técnico Remineralizadores – A Meta é Mato Grosso Mais Sustentável

Data: Dias 21 e 22 de novembro de 2023

Local: Escola Técnica e Profissional Estadual de Cuiabá (ETEC/SECITECI)