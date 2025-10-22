Inscrições abertas para o “Casamento Abençoado 2025” em Várzea Grande

Interessados podem procurar um dos cinco pontos de inscrições disponibilizados pela prefeitura: sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Santa Maria, Cristo Rei, São Matheus e Jardim Glória

Estão abertas as inscrições para os casais de Várzea Grande que desejam oficializar a união por meio do Casamento Abençoado 2025. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de novembro, em um dos cinco pontos de atendimento disponíveis: sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Santa Maria, Cristo Rei, São Matheus e Jardim Glória.

O Casamento Abençoado 2025 é uma iniciativa do governo de Mato Grosso, via Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), sob coordenação da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, por meio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF).

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, é uma das parceiras.

Podem participar casais com idade a partir de 16 anos, desde que inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda familiar de até três salários mínimos. No momento da inscrição, é necessário apresentar Certidão de Nascimento, RG, CNH ou passaporte, comprovante de residência e levar duas testemunhas. Para menores de idade, é obrigatória a presença dos pais.

Em casos de divorciados, é exigida a Certidão de Casamento com averbação de divórcio (original) ou cópia da escritura de divórcio homologada por juiz.

Já para estrangeiros, é preciso apresentar Certidão de Nascimento ou Casamento devidamente apostilada no país de origem e traduzida por tradutor juramentado registrado no Brasil, conforme a Convenção de Haia.

Os casais selecionados serão comunicados após o período de inscrição.

A cerimônia coletiva está prevista para o mês de dezembro, em Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT