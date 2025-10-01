Inscrições abertas: TJMT Inclusivo em Rondonópolis debaterá inclusão e conscientização sobre autismo

O Transtorno de Espectro Autista (TEA) ainda é um desafio para muitas famílias, profissionais da saúde, escolas e instituições públicas. Pensando em ampliar o conhecimento sobre o tema e fortalecer a inclusão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) promove em Rondonópolis, no dia 17 de outubro, a 5ª edição da Capacitação e Conscientização em Autismo – TJMT Inclusivo. As inscrições já estão abertas. Acesse este link para se inscrever e conferir a programação completa.

O encontro reunirá especialistas de diferentes áreas, como neurologia, psicologia, fisioterapia, educação e direito, além de ativistas do movimento autista, para discutir desde os primeiros sinais do transtorno até os impactos sociais e jurídicos relacionados à causa. A proposta é oferecer um espaço de diálogo e aprendizado tanto para servidores do Judiciário quanto para a comunidade em geral.

A abertura ficará a cargo da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJMT, e da juíza Aline Bissoni, diretora do Fórum de Rondonópolis. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e terá cobertura da Coordenadoria de Comunicação Social.

Programação

📅 Data: 17 de outubro de 2025 (sexta-feira)

📍 Local: Fórum de Rondonópolis

Período Matutino

• 8h: Composição da mesa

• 8h15: Abertura – Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho e Dra. Aline Bissoni

• 8h45: Apresentação do vídeo institucional “Autismo”

• 9h (Atividade 1): “Lugar de autista é onde ele quiser estar” – Nicolas Brito Sales (autista, ativista, escritor e fotógrafo)

• 9h20 (Atividade 2): “Inclusão social e neurodiversidade” – Dra. Anita Brito (neurocientista, especialista em autismo)

• 10h20 (Atividade 3): “Autismo: atualizações e impactos na sociedade” – Dr. Marino Miloca (neurologista pediátrico)

• 11h10 (Atividade 4): “Autismo: reconhecendo os sinais, critérios diagnósticos atuais e manifestações clínicas” – Paola Cristina de Almeida Barcellos (psicóloga)

• 12h: Almoço

Período Vespertino

• 14h (Atividade 5): “Quando a resposta chega tarde: o diagnóstico de autismo na vida adulta” – Erica Rezende Barbieri (psicóloga)

• 15h (Atividade 6): “Além de técnicas: o cuidado humanizado com famílias atípicas no contexto terapêutico” – Luciano José Denti (psicólogo)

• 16h (Atividade 7): “O papel da fisioterapia no desenvolvimento de crianças atípicas e condições neuropsicomotoras” – Francieli Martins (fisioterapeuta)

• 17h (Atividade 8): “TEA sob a ótica dos tribunais: alguns casos” – Dr. Antonio Veloso Peleja Júnior (juiz auxiliar da Vice-Presidência do TJMT) e Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira (juíza de Direito do TJMT)

Realização/Apoio: Comissão de Acessibilidade e Inclusão do PJMT, Escola dos Servidores do Judiciário, Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT), Projeto Autismo na Escola e ADNA.

Autor: Flávia Borges Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT