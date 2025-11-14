CIDADES
Inscrições do Simpósio de Prevenção ao HIV estão abertas para profissionais e estudantes de Sinop e região
Promovido pela Prefeitura de Sinop, por meio do Serviço de Assistência Especializada (SAE), em parceria com a Liga Acadêmica em Infecções Sexualmente Transmissíveis (Laist) e a Unidade de Autoteste de HIV da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o simpósio busca fortalecer a atualização científica e a sensibilização de profissionais e estudantes sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do HIV.
O encontro visa ampliar o debate sobre estratégias de enfrentamento, oferecer atualização técnica e reforçar o papel dos serviços públicos na promoção da saúde e no acolhimento das pessoas vivendo com HIV. A proposta é unir conhecimento, prática e empatia em uma programação voltada à conscientização e à humanização do cuidado.
O HIV, vírus causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), compromete o sistema imunológico e pode levar a infecções graves quando não tratado. Hoje, o tratamento antirretroviral possibilita uma vida saudável e impede a transmissão do vírus, desde que o diagnóstico ocorra de forma precoce e o acompanhamento médico seja mantido regularmente.
Entre as principais formas de prevenção, profissionais da saúde reforçam a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais, da realização frequente de testes rápidos, disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), e do uso das profilaxias PrEP e PEP, indicadas para pessoas que tenham maior exposição ao risco de contaminação. Também é essencial evitar o compartilhamento de objetos perfurocortantes, como agulhas, lâminas e alicates.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
#ConheçaSinop: Parque Florestal é o refúgio verde que conecta a cidade à biodiversidade amazônica
A área é composta por três fragmentos florestais (R-10, R-11 e R-12), que juntos somam 103,98 hectares de floresta de transição entre Amazônia e Cerrado. Criado oficialmente pela Lei nº 2.067/2014, o Parque Florestal tem como objetivo a preservação dos ecossistemas naturais e o incentivo à pesquisa científica, à educação ambiental e ao turismo ecológico.
Além do valor ambiental, o espaço é um refúgio para quem busca lazer e bem-estar. Com trilhas ecológicas, lago, biblioteca, quadras esportivas, campo de futebol, parque infantil e áreas de convivência, o local é ponto de encontro de famílias, atletas, estudantes e turistas.
Educação e pesquisa
Mais do que um atrativo turístico, o Parque Florestal é um verdadeiro laboratório a céu aberto. Escolas da rede municipal utilizam o espaço para atividades de educação ambiental e professores universitários desenvolvem ali aulas práticas e pesquisas científicas.
De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), toda unidade desse tipo deve possuir um plano de manejo para orientar o uso sustentável da área, o zoneamento, o monitoramento da fauna e flora e as ações de conservação. Em Sinop, esse plano foi estruturado em parceria com universidades e órgãos ambientais.
A docente da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Elaine Dione, destaca a relevância científica e simbólica do parque para a região. “A primeira palavra que define o Parque Florestal é biodiversidade. Em um espaço de fácil acesso, temos um exemplo da riqueza natural da região. A segunda palavra é contemplação. É um espaço para observar a vida no ritmo da natureza e resgatar nossa conexão com ela. É um lugar que conta a história da nossa floresta e te faz mergulhar nessa história de forma profunda”, afirmou.
Segundo a professora, a parceria entre a UFMT e o município tem fortalecido o papel do parque como unidade de conservação e espaço educativo. “A UFMT vem em parceria com o município para a implantação do plano de manejo do Parque Florestal. Os programas previstos no plano buscam fortalecer a compreensão e o envolvimento da população com essa unidade, essencial para o equilíbrio ambiental de Sinop”, ressaltou.
Atrativo turístico
A diretora de Turismo da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Leidiane Viegas, explica que o Parque Florestal sempre foi um símbolo da cidade e está vivendo um novo momento, voltado para o ecoturismo. “O Parque Florestal sempre foi o cartão-postal de Sinop, a nossa referência de turismo e lazer. Agora, temos um novo momento do parque, como um laboratório vivo do ecoturismo, com dias específicos de visitação para turistas, pesquisadores e visitantes de outros estados e países”, destacou.
Leidiane reforça que o município tem buscado transformar o parque em referência nacional e internacional em turismo sustentável. “O birdwatching, que é a observação de pássaros, tem crescido muito no mundo. Estima-se que existam mais de 100 milhões de observadores. Também queremos trazer esse público para movimentar a economia local e tornar Sinop uma referência em turismo de contemplação, não só em Mato Grosso, mas no Brasil e fora dele”, afirmou.
Para a diretora, o turismo ecológico que o Parque Florestal oferece é um modelo de desenvolvimento responsável. “O turista que vem para contemplar quer deixar o local como encontrou. É um turismo de baixo impacto, que preserva e ao mesmo tempo agrega economicamente ao município”, completou.
Valorização e contemplação
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, destaca o valor ecológico e simbólico do parque para Sinop. “Aqui temos uma das maiores preciosidades do município. São mais de 103 hectares de preservação pura dentro de um perímetro urbano. É uma das maiores reservas ambientais do estado nesse formato. As pessoas podem contemplar e se conectar com a natureza, observando primatas, aves e a vida que se manifesta em cada detalhe”, disse.
Para ele, o local é uma oportunidade única de contato com o meio ambiente. “Qualquer pessoa do mundo pode conhecer um pedacinho da Amazônia dentro de uma das cidades que mais se desenvolvem no país. A temperatura, o som dos pássaros, a sensação de estar conectado com o melhor do mundo é indescritível. Venham para o Parque Florestal e lembrem que aqui vocês são visitantes. Evitem sujeira, não toquem nos animais, apenas observem e registrem. É uma área que pertence à natureza”, destacou.
O secretário também ressalta que o parque foi pensado para ser acessível a todos. “Crianças fazem trilhas aqui e agora temos trilhas adaptadas para cadeirantes. Essa inclusão é uma característica de Sinop e mostra que o parque é para todos. Além de lazer, o parque é um espaço de pesquisa e de educação ambiental. Universidades e pesquisadores utilizam a área para desenvolver conhecimento e fortalecer a relação da comunidade com a conservação”, afirmou.
Reabertura em novo formato
O Parque Natural Municipal Florestal será reaberto ao público em novo formato na próxima quarta-feira (19). O anúncio foi feito pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O novo modelo inclui atividades de educação ambiental, visitação guiada, turismo de contemplação nacional e internacional e expedições científicas.
O funcionamento será de sexta a domingo, das 8h às 17h, sem interrupção para almoço. Às segundas-feiras, o parque permanecerá fechado para limpeza e manutenção. Já às terças, quartas e quintas-feiras, o espaço será destinado a visitas agendadas para escolas, grupos turísticos e pesquisas científicas. Os agendamentos poderão ser realizados pelo WhatsApp (66) 99651-2891.
Turismo em Sinop
O Parque Florestal está entre os atrativos destacados no site Conheça Sinop, que reúne informações, vídeos, fotos e dados sobre os segmentos turísticos locais, com o objetivo de valorizar as belezas e experiências que a cidade oferece. Mais informações sobre o Parque Florestal e sobre os outros destinos da cidade estão disponíveis no site pelo link: https://conheca.sinop.mt.gov.br.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop faz manutenção nas ruas da Comunidade Fátima
O objetivo da manutenção é garantir aos moradores da região e aos condutores que realizam, com veículos pesados, o escoamento da produção regional, as boas condições de trafegabilidade e evitar pontos de atoleiros nas vias administradas pelo município. O secretário da pasta, Vilmar Scherer, acompanha o serviço e garante que a Prefeitura tem intensificado os trabalhos nas áreas rurais para proporcionar qualidade de vida à população.
“Essa semana o trabalho foi concentrado nas ruas 01, 02 e 03 da Comunidade Fátima. Cascalhamos as ruas, fizemos patrolamento e compactamos o cascalho para garantir a vida útil maior desse serviço. Os maquinários da Prefeitura e os servidores estão em uma força tarefa para concluir os serviços de manutenção dessas ruas públicas para garantir o bom tráfego dos motoristas”, disse ele.
Scherer explica que outras estradas também receberam os serviços. Ao menos duas vicinais recebem essa manutenção. “Estamos com três frentes de trabalho simultâneos. Temos dois caminhões na Estrada Lívia, termiando o serviço lá. Temos outra turma com caminhões, também, na Estrada Lucila e esses também dividem os puxamentos [cascalho] para Comunidade Fátima. E temos uma equipe com maquinários na cascalheira”, explicou.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
