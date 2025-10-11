Inscrições em processo seletivo para professores e técnicos da Seciteci encerram neste domingo (12)

Termina neste domingo (12.10) o prazo para as inscrições no processo seletivo da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci). A seletiva é destinado à formação de cadastro reserva para contratação temporária de professores e técnicos de apoio educacional. Os interessados podem se inscrever clicando aqui.

A seleção será realizada por meio de avaliação curricular, com análise de titulação e experiência profissional. O valor único da inscrição é de R$ 50,00 para todos os cargos.

O processo seletivo contempla mais de 100 perfis profissionais. Os salários para professores contratados variam de R$3.068,62 a R$12.274,47, conforme a carga horária e titulação. Para os técnicos de apoio educacional, a remuneração varia entre R$2.278,43 e R$3.037,93.

A divulgação do resultado preliminar será divulgada em 05 de novembro. O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 10 de novembro, ambas listas serão divulgadas na barra “Editais” no site da Seciteci.

O Edital atende a demanda das 17 ETECs dos municípios de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Diamantino, Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande. Prevendo também a concessão de bolsas para atuação em unidades remotas.

