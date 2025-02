Inscrições nos editais da Política Nacional Aldir Blanc promovidos pelo Governo de MT terminam em fevereiro

Os editais do Ciclo I da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) estão em fase final de inscrições. Até o momento já foram publicadas nove seleções públicas da PNAB e os prazos de apresentação de propostas encerram neste mês de fevereiro.

Ao todo, o Governo de Mato Grosso vai executar R$ 26 milhões em 11 editais que irão fomentar diversas áreas culturais do Estado, como economia criativa, audiovisual, patrimônio histórico, literatura, artes, pontos de cultura, identidade e diversidade.

Confira os editais e os respectivos prazos de inscrição:

MT Criativo – edição PNAB

Com investimento de R$ 4,5 milhões, o edital vai selecionar 48 negócios criativos e mais cinco laboratórios de formação em economia criativa. A seleção pública abrange o mundo das artes, negócios digitais e criações funcionais e é aberta para inscrições de pessoas física e jurídica.

O prazo para inscrição vai até 12 de fevereiro.

Acesso ao edital, documentos e formulário de inscrição: aqui.

Cine Motion Audiovisual – edição PNAB

O valor do investimento é de R$ 1,4 milhão para fomentar projetos nas categorias de Games e Cineclubes. As inscrições para as duas categorias seguem abertas até 12 de fevereiro.

Na categoria Games serão selecionadas 10 propostas de demos jogáveis e mais cinco de jogos completos. Já na categoria de Cineclubes, o objetivo é fortalecer a política audiovisual mato-grossense por meio da manutenção, criação e incentivo à prática cineclubista.

Acesso ao edital, documentos e formulário de inscrição: aqui.

Inventários de Patrimônio Imaterial de Mato Grosso – edição PNAB

O investimento total é de R$ 1 milhão para selecionar 10 projetos de identificação, mapeamento e a catalogação de comunidades, agentes e manifestações culturais de natureza imaterial em Mato Grosso.

O prazo de inscrição vai até 12 de fevereiro.

Acesso ao edital, documentos e formulário de inscrição: aqui.

Viver Cultura – edição PNAB

O edital conta com R$ 7,3 milhões de investimento para atender 100 projetos de variados segmentos artísticos e culturais. A seleção pública busca potencializar a criação artística, as manifestações culturais e a diversidade cultural mato-grossense.

O prazo de inscrição vai até 13 de fevereiro.

Acesso ao edital, documentos e formulário de inscrição: aqui.

Rede Estadual de Pontos de Cultura – edição PNAB

Serão investidos R$ 2,76 milhões para a seleção de 23 projetos que promovam o acesso da população à cultura nas comunidades. A seleção pública é direcionada a pontos de cultura já constituídos e a outras Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades.

As inscrições estão abertas até 13 de fevereiro.

Acesso ao edital, documentos e formulário de inscrição: aqui.

Pontão de Cultura de Mato Grosso – edição PNAB

Mais R$ 488 mil serão investidos na seleção de um projeto que desenvolva, acompanhe e articule as atividades dos demais pontos de cultura do Estado. Podem participar deste edital Pontos e Pontões de Cultura constituídos juridicamente e Organizações da Sociedade Civil (OSC).

O prazo para inscrição vai até 13 de fevereiro.

Acesso ao edital, documentos e formulário de inscrição: aqui.

Formação Técnica de Auxiliar de Bibliotecas – edição PNAB

O edital conta com R$ 1,05 milhão de investimento para contratar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que ofereça formação técnica e consultoria a bibliotecas de municípios mato-grossenses. Dentre as áreas da qualificação devem estar o Plano Municipal de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, gestão e modernização, convênios com o Poder Público, acessibilidade e inclusão.

As inscrições seguem abertas até 23 de fevereiro.

Acesso ao edital, documentos e formulário de inscrição: aqui

Literatura em Cena – edição PNAB

Com investimento total de R$ 640 mil, o edital vai selecionar oito projetos artísticos-culturais para o fomento do livro, leitura e literatura em Mato Grosso.

Dentre as atividades a serem desenvolvidas podem estar exposições literárias, oficinas e cursos, espetáculos de contação de história, saraus, performances poéticas, roteiros turístico-literários, lançamentos de livros e encontros com escritores mato-grossenses.

O prazo de inscrição vai até 23 de fevereiro.

Acesso ao edital, documentos e formulário de inscrição: aqui

Premiação Marília Beatriz de Literatura – edição PNAB

O edital conta com R$ 360 mil de investimento para premiar obras literárias e projetos de fomento à literatura em Mato Grosso. Serão selecionados e premiados 12 agentes culturais, sendo oito nas categorias de livros de ficção e não ficção e mais quatro nas categorias de produção editorial e fomento à leitura.

Com inscrições abertas até 28 de fevereiro, a seleção pública homenageia a professora e escritora Marília Beatriz de Figueiredo Leite, que faleceu em 2020.

Acesso ao edital, documentos e formulário de inscrição: aqui

Serviço:

Editais PNAB do Governo de Mato Grosso

Documentos e formulários de inscrição: https://www.secel.mt.gov.br/editais-cultura

Fonte: Governo MT – MT