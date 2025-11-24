Inscrições para 1ª edição do Prêmio Anual de Jornalismo terminam no domingo (30)

Faltam poucos dias para o fim das inscrições da primeira edição do Prêmio Anual de Jornalismo. Os profissionais da imprensa, que podem ganhar até R$ 50 mil em prêmios em dinheiro, podem se inscrever, de forma gratuita, até às 23h59 deste sábado (30.11) – clique aqui para registrar sua participação.

“Estamos registrando uma grande procura por parte dos profissionais de comunicação do nosso estado, o que demonstra que o prêmio foi bem aceito pelo mercado. Isso é muito bom, pois os profissionais não estão deixando para a última hora”, afirmou a secretária adjunta de Jornalismo, Carol Sanford.

Os trabalhos devem seguir o tema “Políticas Públicas Estaduais inovadoras que tornaram Mato Grosso um lugar melhor para se viver”. O objetivo da premiação é reconhecer, valorizar e incentivar os profissionais da imprensa que valorizem o Estado de Mato Grosso.

Os profissionais da imprensa podem inscrever apenas um trabalho. Também podem participar jornalistas ou fotógrafos de todo o país. As produções jornalísticas devem ter sido publicadas entre 1º de julho e 30 de novembro.

Os vencedores vão ganhar um total de R$ 750 mil em dinheiro, sendo R$ 50 mil para o primeiro lugar, R$ 35 mil para o segundo e R$ 20 mil para o terceiro, para cada uma das cinco categorias a seguir:

Jornal impresso: para reportagens em texto publicadas em jornais e revistas, com mínimo de 4 mil caracteres;

Internet: para reportagens publicadas em sites, com mínimo de 3 mil caracteres;

Vídeo: para reportagens veiculadas em canais de televisão ou publicadas em plataformas digitais de vídeo, sendo possível também incluir episódios de podcasts publicados em plataformas de vídeo, com duração mínima de 3 minutos e 30 segundos e máxima de 6 minutos;

Áudio: para reportagens em áudio veiculadas em emissoras de rádio, sendo também aceitos episódios de podcasts publicados em plataformas de streaming, com duração mínima de 3 minutos e 30 segundos e máxima de 6 minutos;

Fotografia: para a melhor foto ou série de fotos publicadas em veículo impresso ou digital.

Os assuntos das reportagens e fotografias, relacionados ao tema central, podem estar nos seguintes eixos temáticos: Infraestrutura, Social, Meio Ambiente, Educação, Empreendedorismo, Agricultura, Saúde, Cultura, Esporte, Segurança, Ciência e Tecnologia e Turismo.

Após as inscrições, uma comissão formada por dois integrantes do governo e um da Faculdade de Jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) avaliará as reportagens e definirá os finalistas com base na relevância, contribuição social, qualidade técnica, originalidade ou inovação, impacto e repercussão das reportagens e fotografias inscritas.

A cerimônia de divulgação dos vencedores da primeira edição está marcada para o dia 18 de dezembro.

Calendário

Inscrições — 31/10/2025 a 30/11/2025

Fase de julgamento — 5/12/2025 a 15/12/2025

Divulgação — 18/12/2025

Clique aqui para acessar o edital e conferir as demais regras do edital.

Homenagem

A primeira edição do Prêmio Anual de Jornalismo receberá o nome do jornalista Ademar Andreola. Já a categoria fotojornalismo, de forma excepcional, levará o nome do fotojornalista Marcos Vergueiro. Ambos deram contribuições significativas à imprensa mato-grossense e eram servidores da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) no momento de seus falecimentos.

Fonte: Governo MT – MT