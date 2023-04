Inscrições para 4ª Corrida do Legislativo continuam abertas

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda realizou o sorteio da ‘Nota Cuiabana Premiada Especial do Aniversário de Cuiabá’. As premiações em celebração aos 304 anos da capital, totalizam R$ 200 mil, sendo R$ 60 mil (sessenta mil) para o 1º colocado, R$ 40 mil (quarenta mil) para o segundo e outros cem (100) prêmios de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um. O sorteio foi realizado no dia 10.

Os ganhadores estão sendo comunicados via telefone para apresentação da documentação necessária para comprovação de cada pessoa. As informações podem ser repassadas de forma virtual ou presencialmente. Cada contribuinte tem o direito de definir qual opção melhor se encaixe. Feito isso, é feito o repasse dos valores via ordem bancária.

A premiação total da Campanha Nota Cuiabana Premiada 2023 é de R$ 1 milhão. A iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro fomenta a economia. O cronograma dos sorteios da Campanha Nota Cuiabana Premiada do exercício de 2023 foi publicado na edição do Gazeta Municipal do dia 17 de março, através da Portaria 003/2023/GSF.

Os próximos sortudos serão conhecidos na Edição Especial referente ao Dia dos Pais, celebrado no primeiro domingo de agosto. O sorteio será no dia 5, e a entrega no dia 11 do corrente mês.

Em seguida, a data comemorativa será alusiva ao Dia das Crianças, 12 de outubro. O sorteio será no dia 7 e a entrega das premiações, no dia 10 de outubro.

E para finalizar, a Campanha Nota Cuiabana Premiada será encerrada com a edição de Natal, sendo o sorteio dos ganhadores no dia 9 e as premiações no dia 14 de dezembro.

Para o Dia dos Pais, o 1º Prêmio- R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 2º Prêmio- 40.000,00 (quarenta mil reais) e 3º Prêmio serão escolhidas 100 pessoas, sendo R$ 1.000,00 (mil reais) cada um. O sorteio do Dia das Crianças serão as mesmas premiações.

Já para a edição de Natal, serão R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o 1º prêmio, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o 2º e 100 (cem) prêmios de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um.

Para mais informações e acesso a listagem dos ganhadores basta acessar https://www.notacuiabana.com.br/Sorteio.aspx.

NOTA CUIABANA – A Nota Cuiabana Premiada desde que foi implantada (2013), a emissão de notas fiscais subiu de 250 mil para 800 mil por mês. “O munícipe começou a criar o hábito de solicitar a nota no ato das compras e reconhecer a importância disso, porque é por meio dela que se recolhe o imposto podendo ser revertido em mais saúde, educação, transporte, infraestrutura, entre outros”, salientou o secretário de Fazenda, Antônio Roberto Possas de Carvalho.

“A arrecadação do ISSQN ajuda na melhoria da saúde educação na conservação de ruas para humanizar a cidade de Cuiabá”, lembrou o secretário municipal de Fazenda, Antônio Roberto Possas de Carvalho.

Quem ainda não está cadastrado basta se registar no site www.notacuiabana.com.br e começar a exigir a nota fiscal em qualquer serviço prestado, como por exemplo, salão de beleza, consultório médico, estacionamento, academia ou oficina mecânica. Cada nota fiscal emitida gera um cupom eletrônico.

Os créditos acumulados poderão ser utilizados para abatimento de até 30% do valor do IPTU para pessoas físicas. O prazo de utilização dos créditos será de cinco anos. Para recebimento dos descontos sobre o Imposto, a solicitação poderá ser feita até 30 de novembro desse ano. Os descontos serão abatidos no IPTU de 2024.

“Essa ação da Prefeitura de Cuiabá, sob a responsabilidade da Secretaria de Fazenda, tem como principal objetivo conscientizar a população quanto a importância da solicitação de notas fiscais de prestação de serviços. Com isso, ganha Cuiabá, ganha também a nossa população. O aumento da arrecadação se traduz em obras de melhoria na infraestrutura, mobilidade urbana e mais qualidade de vida”, finalizou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT