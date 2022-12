Inscrições para 7º Corrida do Bope da Polícia Militar seguem abertas

Seguem abertas as inscrições para a 7º Corrida do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar de Mato Grosso. As provas acontecem nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, nas categorias kids e adultos. As inscrições podem ser realizadas no site morro-mt.

Para esta edição, os valores para as inscrições, com direito a kit de corrida, das categorias adulto e de policiais militares, estão a partir de R$ 120,00. Para os corredores mirins, os valores estão fixados em R$ 85,00. As inscrições podem ser realizadas até o mês de janeiro ou até a totalidade de preenchimento das vagas.

A última edição da prova foi realizada em fevereiro deste ano e reuniu mais de 3,5 mil corredores. Os atletas competem em trajetos de cinco e dez quilômetros. Os percursos contam com largadas e chegadas no Quartel do Bope, localizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça.

Os vencedores das categorias adulto e policiais militares, nos percursos de cinco e dez quilômetros, receberão premiação em dinheiro e troféu.

Demais informações sobre o evento e a inscrição para a prova podem ser realizadas clicando aqui. As vagas são limitadas.

Fonte: GOV MT