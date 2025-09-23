JUSTIÇA
Inscrições para a 7ª Corrida do Judiciário terminam nesta quinta-feira (25/09)
Termina nesta quinta-feira (25 de setembro) o prazo de inscrições para a 7ª edição da Corrida do Judiciário, evento promovido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam).
As inscrições podem ser feitas pelo site da Acrono Esportes https://www.acronoesportes.com.br/eventos, empresa responsável pela organização técnica do evento.
A corrida, que será realizada em Cuiabá, no dia 9 de novembro, e contará com percursos de 2 km (caminhada), 5 km e 10 km de corrida, contemplando diferentes perfis de corredores.
A presidente da Amam, juíza Jaqueline Cherulli, destaca a importância do evento não apenas como uma competição esportiva, mas como uma oportunidade de integração entre o Poder Judiciário e a sociedade.
“É um momento de união entre magistrados, servidores, corredores amadores e a comunidade em geral. Convidamos todos a participarem e aproveitarem esse evento que já se tornou tradição em nosso calendário”, afirmou.
Valores e desconto
Os valores variam conforme o público-alvo: R$ 150,00 para a comunidade em geral, magistrados e servidores do Poder Judiciário, mais uma taxa administrativa de R$ 10,00 cobrada pela plataforma. Pessoas com deficiência (PCDs) também podem participar, conforme as regras estabelecidas no regulamento.
Atendendo a uma solicitação das equipes de corrida, a organização também disponibilizou um cupom de desconto, válido para assessorias de corrida que inscreverem no mínimo 20 participantes. O código promocional já foi disponibilizado pela empresa organizadora aos líderes e treinadores das equipes.
Caso o limite de vagas não seja atingido, o prazo de inscrições poderá ser prorrogado.
Expediente do Fórum de Barra do Garças é suspenso nesta terça-feira
O Fórum da Comarca de Barra do Garças suspendeu, de forma excepcional, o expediente desta terça-feira (23 de setembro), a partir das 14h, em razão da instabilidade no serviço de internet que comprometeu o funcionamento das atividades.
A medida foi necessária diante da ausência de previsão de normalização da conexão até o final do expediente.
Os prazos processuais que venceriam ou teriam início nesta data foram automaticamente prorrogados para o próximo dia útil, garantindo a segurança jurídica e a regularidade dos atos.
A decisão foi formalizada em portaria assinada pelo juiz diretor do Foro, Michell Lotfi Rocha da Silva.
Corregedor participa de correições nesta semana e acompanha evento sobre autismo em Cáceres
As correições ordinárias da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ) prosseguem entre os dias 22 e 26 de setembro nas regiões Oeste e Norte do estado. O corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote, acompanha a comitiva na região de Cáceres. O juiz auxiliar Jorge Alexandre Martins Ferreira é o responsável pela coordenação geral dos trabalhos e conta com a colaboração dos juízes auxiliares João Filho de Almeida Portela e Anna Paula Gomes de Freitas, que coordenam a ação na região norte.
Com participação do corregedor e sob a coordenação do juiz Jorge Alexandre, os trabalhos correcionais na região Oeste tiveram início na segunda-feira (22). Pela manhã a visita foi à Comarca de Jauru e à tarde a comitiva esteve em Araputanga. Nesta terça (23), os trabalhos ocorrem na Comarca de São José dos Quatro Marcos. Na quarta-feira (24) segue para Mirassol D’Oeste e encerra a programação em Cáceres (25 e 26), a cidade natal do corregedor.
Cáceres será anfitriã da quarta edição do projeto “TJMT Inclusivo: Capacitação e Conscientização em Autismo”, promovido pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), liderada pela vice-presidente do TJMT, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho. Leia mais aqui
Os juízes auxiliares da CGJ, Anna Paula Gomes de Freitas e João Filho de Almeida Portela conduzem de forma conjunta os trabalhos em Apiacás e Guarantã do Norte (22), Nova Monte Verde e Matupá (23), Paranaíta e Peixoto de Azevedo (24) e Alta Floresta (25 e 26).
Em setembro já foram realizadas correições em Paranatinga (1/9), Primavera do Leste (2 e 3/9), Campo Verde (4/9), Chapada dos Guimarães (5/9), Tabaporã (8/9), Porto dos Gaúchos (9/9), Juara (10/9), Juína (11/9), Brasnorte (12/9), Marcelândia (8/9), Terra Nova do Norte (9/9), Nova Canaã do Norte (10/9) e Colíder (11 e 12/9).
Durante as correições, são analisados processos físicos e eletrônicos, atos judiciais, expedientes, sistemas e a estrutura de atendimento à população. Há também verificação do funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) nas comarcas em que estiverem implantados.
Não há suspensão de prazos ou audiências durante os trabalhos. As equipes técnicas da Corregedoria vão atuar de forma presencial e remota, com apoio de servidores convocados especialmente para a ação.
O cronograma completo está disponível na Portaria n. 137/2025-CGJ, publicada em 16 de julho de 2025. Confira aqui.
