Inscrições para a 7ª Corrida do Judiciário terminam nesta quinta-feira (25/09)

Termina nesta quinta-feira (25 de setembro) o prazo de inscrições para a 7ª edição da Corrida do Judiciário, evento promovido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam).

As inscrições podem ser feitas pelo site da Acrono Esportes https://www.acronoesportes.com.br/eventos, empresa responsável pela organização técnica do evento.

A corrida, que será realizada em Cuiabá, no dia 9 de novembro, e contará com percursos de 2 km (caminhada), 5 km e 10 km de corrida, contemplando diferentes perfis de corredores.

A presidente da Amam, juíza Jaqueline Cherulli, destaca a importância do evento não apenas como uma competição esportiva, mas como uma oportunidade de integração entre o Poder Judiciário e a sociedade.

“É um momento de união entre magistrados, servidores, corredores amadores e a comunidade em geral. Convidamos todos a participarem e aproveitarem esse evento que já se tornou tradição em nosso calendário”, afirmou.

Valores e desconto

Os valores variam conforme o público-alvo: R$ 150,00 para a comunidade em geral, magistrados e servidores do Poder Judiciário, mais uma taxa administrativa de R$ 10,00 cobrada pela plataforma. Pessoas com deficiência (PCDs) também podem participar, conforme as regras estabelecidas no regulamento.

Atendendo a uma solicitação das equipes de corrida, a organização também disponibilizou um cupom de desconto, válido para assessorias de corrida que inscreverem no mínimo 20 participantes. O código promocional já foi disponibilizado pela empresa organizadora aos líderes e treinadores das equipes.

Caso o limite de vagas não seja atingido, o prazo de inscrições poderá ser prorrogado.

