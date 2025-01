Inscrições para a 9ª Corrida do Bope continuam abertas no segundo lote

Continuam abertas as inscrições para a 9ª Corrida do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar. A prova acontece nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2025, com trajetos de cinco e dez quilômetros, além da categoria infantil.

As inscrições estão no segundo lote para o público geral, no valor R$ 150,00 para adultos. Para agentes da segurança pública, o valor da inscrição continua em R$ 130,00. Os competidores podem se inscrever por meio do site morro-mt.com.br. As inscrições para a categoria kids já se encerraram.

A inscrição dá direito ao kit do atleta, composto pela camiseta da prova, chip de cronometragem, sacola personalizada e medalha da competição, após a conclusão do percurso.

Neste ano, a organização da prova concederá para os vencedores, masculino e feminino, o prêmio de R$ 2 mil para a categoria de 10 quilômetros; e R$ 1,5 mil para a categoria de 5 quilômetros.

O comandante do Bope, tenente-coronel Hugo Roberto Silva Reis, destacou que a Corrida do Bope tem ganhado força dentro do calendário esportivo mato-grossense e que a organização da prova estima receber até 6 mil competidores neste ano.

“A Corrida do Bope já se tornou uma tradição dentro das provas do Estado, trazendo essa integração da sociedade com a Polícia Militar por meio do esporte. Neste ano, estamos preparados para receber até seis mil participantes adultos e 500 crianças, por isso convidamos a todos que participem do evento para esse momento de lazer e diversão”, destacou o tenente-coronel.

As provas da categoria kids acontecem, na tarde do dia 22 de fevereiro, dentro do quartel do Bope. As provas da categoria adulto acontecem na manhã do dia 23 de fevereiro, com previsão de largadas e chegadas na frente da unidade.

Fonte: Governo MT – MT