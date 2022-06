Inscrições para a corrida 4º Bravo Rustic Run continuam abertas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) recebeu, nesta segunda-feira (20.06), os 65 novos analistas do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que foram selecionados por meio de Processo Seletivo.

A recepção aos novos servidores teve a presença do vice-governador Otaviano Pivetta, que falou sobre a confiança depositada em cada um dos representantes que passam a integrar a equipe da Sema. “Com a boa gestão do setor público e do Estado é que vamos promover as grandes mudanças na sociedade”.

A secretária Mauren Lazzaretti falou sobre a importância da função e do trabalho em equipe. “Todos têm um papel significativo no resultado final deste trabalho. Continuaremos seguindo nessa gestão até o final com as portas abertas, com transparência, com diálogo e com comprometimento”.

A gestora destacou que Mato Grosso é o Estado mais avançado na implementação do Código Florestal brasileiro, dado que foi publicamente reconhecido pelo Serviço Florestal Brasileiro e diversos outros focos de observação da implementação do Código Florestal.

“Mato Grosso é um estado vocacional do agronegócio. Para nós é importante a regularização dos imóveis rurais. Um desafio gigante ajudar o estado a continuar na liderança da implementação do Código Florestal, fazer isso com excelência e ser modelo para o restante do Brasil, que é o que estamos fazendo hoje”, finalizou Mauren.

O Superintendente de Regulação e Monitoramento Ambiental da Sema, Felipe Klein, ressaltou que o CAR em Mato Grosso está na dianteira, desde a sua implantação, legislação e cadastramento. “Temos que avançar na análise e validação dos cadastros e passar para próxima etapa, de apresentar um projeto de recuperação das áreas degradadas ou compensação de suas áreas para desta forma chegar ao estágio final, que é a manutenção e recuperação da floresta”.

Também prestigiaram as boas-vindas a delegada Alana Cardoso, representando a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), que falou sobre a parceria entre os órgãos para o desenvolvimento do trabalho; a secretária adjunta de Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto, que destacou que Mato Grosso está à frente de outros estados por conta de seu pioneirismo, citando o início em 2006, com a criação do programa ‘Lucas do Rio Verde Legal’ até as melhorias feitas pela gestão atual; e o Coordenador do CAR, Fabiano Artmann, que reforçou a importância do trabalho em equipe.