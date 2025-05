Inscrições para capacitação em gestão de processos com ferramenta Bizagi Modeler encerram nesta quarta-feira (07)

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a Prefeitura de Rondonópolis formalizaram, nesta terça-feira (6.5), a instalação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) em Segurança Pública.

Com a parceria assinada pelo secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri, e o prefeito Cláudio Ferreira, o GGI-M está instituído no município como órgão de debate, propositura e realização de ações estratégicas integradas voltadas à prevenção da violência contra a mulher, segurança no trânsito, grandes eventos e entre outras áreas.

“O Governo do Estado está fazendo importantes investimentos em Rondonópolis. Ano passado, por exemplo, criamos aqui uma unidade de plantão e acolhimento 24 horas para as mulheres vítimas de violência. Nesses primeiros quatro meses, já implantamos o Vigia Mais MT junto a prefeitura com cerca de 500 câmeras de videomonitoramento, e temos o programa Tolerância Zero às Facções Criminosas com operações permanentes”, pontuou Roveri.



Após formalização do GGI, o secretário conheceu o Centro de Monitoramento de Rondonópolis

O secretário também citou a parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado para construção do Centro de Operações Integradas em Segurança Pública (Ciosp). A obra está em andamento.

“Hoje, estamos instituindo o GGI Municipal, um órgão que integra outros grandes parceiros da Segurança Pública, entre o Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público e outros órgãos no trabalho voltado à segurança pública”, destacou Roveri.

O prefeito Cláudio Ferreira avaliou que a implantação do gabinete, aliado com as câmeras do programa Vigia Mais MT, vão contribuir para reduzir os índices criminais e aumentar a segurança entre os moradores.

“Essas medidas contribuem para o desenvolvimento econômico e social de Rondonópolis. Sem segurança, sem paz social, as cidades não se desenvolvem. A prefeitura está cumprindo seu papel na área da educação, assistência social e desenvolvimento econômico, mas nós precisamos levar ao cidadão a sensação de segurança, dar a ele condição de viver com a sua família, de investir, de empreender. É isso que nós estamos fazendo aqui, em parceria com o Governo do Estado. Nós vamos ter realmente uma cidade mais segura”, completou.

Autoridades

Do evento de instalação do GGI-M também participaram a coordenadora do GGI Estadual, tenente coronel Monalisa Furlan, o comandante do 4ºCR da Polícia Militar, tenente-coronel Silva Sá; chefe do Gabinete de Segurança Pública de Rondonópolis, subtenente do Exército Carlos Alberto Guinancio; a juíza diretora do fórum da Comarca de Rondonópolis, Aline Ribeiro Bisson.

O GGI

O GGI é um espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema de justiça criminal e os órgãos de segurança pública. Por meios de câmaras temáticas, como as de Defesa da Mulher, Trânsito e de Grande Eventos ocorrem os debates e propostas ações de fiscalização e prevenção visando a redução à violência e criminalidade.

Dentre as atribuições do GGI estão: Identificar as demandas prioritárias da comunidade no contexto da segurança pública, promover a integração das forças de segurança, elaborar planejamento estratégico e criar mecanismos e indicadores que possam medir a eficiência do sistema de segurança pública.

Fonte: Governo MT – MT