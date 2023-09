Inscrições para composição do Conselho Fiscal do PreviSinop se encerram nesta semana

As inscrições para a vaga complementar de membro do Conselho Fiscal do PreviSinop, iniciaram no começo da semana e se encerram nesta sexta-feira (29). Os interessados deverão apresentar o pedido de inscrição junto à Comissão Eleitoral neste período, das 7h30 às 12h30, no Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop (PreviSinop), localizado na Praça dos Três Poderes, esquina com Alamandas, n°144 – Centro.

Poderão se candidatar, todo servidor público municipal efetivo, de acordo com as representações estabelecidas em lei, desde que não esteja sofrendo processo administrativo disciplinar e servidores inativos, segurados do Regime Próprio de Previdência (RPPS) de Sinop, de acordo como consta no edital de convocação n°001/2023.

Para concorrer a vaga de conselheiro fiscal, o servidor deverá apresentar no ato da inscrição, comprovante de formação de nível superior nas áreas de: Ciências Contábeis; Economia; Administração ou Direito. As normas e procedimentos que regulamentam o processo eleitoral constam no Decreto n°237/2022, observadas as disposições da Lei n° 3123/2022. No caso de servidores ativos é necessário que o candidato já tenha concluído o estágio probatório.

Pela primeira vez a votação será online. Todos os servidores ativos e inativos podem baixar e votar, através do APP – Meu RPPS – Agenda Assessoria, que está disponível na loja de aplicativos de qualquer aparelho, para as versões IOS e Android. A eleição será realizada no dia 17 de outubro de 2023, das 7h30 às 17h30.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT