Inscrições para Curso de Direção Defensiva do Detran-MT podem ser feitas a partir desta segunda-feira (7)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), por meio da Escola Pública de Trânsito, abriu o período de inscrições para o Curso de Direção Defensiva. Interessados têm de 07 a 13 de abril para se candidatar a uma vaga. Essa será a primeira turma do ano de 2025. O curso já está em sua 13ª edição.

A capacitação será gratuita e é destinada aos condutores de veículos habilitados. Serão disponibilizadas 200 vagas, sendo 160 vagas para condutores em geral e servidores públicos com autorização para condução de veículos oficiais; e 40 vagas para profissionais intérpretes de Libras.

A carga horária do curso é de 16 horas/aula para condutores em geral e profissionais intérpretes de libras e 20 horas/aula para servidores públicos com autorização para condução de veículos oficiais, e será realizado no período de 01 a 31 de maio, na modalidade de Ensino a Distância, pela plataforma virtual da escola: www.escola.detran.mt.gov.br.

Serão abordados temas como: educação no trânsito e direção defensiva; convívio social no trânsito; requisitos necessários ao condutor; condições de trânsito e vias de circulação; adversidades ambientais e prevenção de sinistros no trânsito.

Conforme a coordenadora da Escola Pública de Trânsito, Renata Freitas, o objetivo do curso é oportunizar reflexões sobre o cotidiano vivenciado no trânsito.

“Na perspectiva de que os condutores sejam capazes de adotar comportamentos seguros e responsáveis, por meio da prática de direção defensiva, de modo a contribuir para a promoção da segurança viária e para a redução do número de mortes e lesões no trânsito”, disse.

A inscrição pode ser feita através do link CLIQUE AQUI. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]

