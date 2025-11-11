MATO GROSSO
Inscrições para curso de Ética no Serviço Público estão abertas
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para uma nova edição do curso “Ética no Serviço Público”. São oferecidas 300 vagas, destinadas exclusivamente aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual.
A capacitação tem como objetivo o desenvolvimento de competências sobre os fundamentos e conceitos da ética no serviço público, a aplicação no cotidiano da sociedade, a forma de conduta e como isso se aplica no Estado.
As inscrições são gratuitas, feitas de forma on-line, e estarão disponíveis até o dia 14 de novembro, ou enquanto houver vagas. A capacitação será realizada na modalidade a distância (EaD), entre os dias 24 de novembro a 12 de dezembro.
O curso está dividido em quatro módulos, com carga horária total de 20 horas-aula. Os participantes que cumprirem os requisitos, como frequência mínima e realização das atividades, receberão certificado de conclusão.
O link de acesso ao curso será enviado antecipadamente para o e-mail e/ou número de WhatsApp informados no momento da inscrição. Por isso, é importante que os interessados mantenham seus dados de contato atualizados no sistema.
Data: De 24 de novembro a 12 de dezembro
Como: na modalidade EaD pela plataforma Google Classroom
Central Estadual de Transplantes faz captação de rins e córneas em Nova Mutum
A Central Estadual de Transplantes, administrada pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso (SES), realizou uma captação de múltiplos órgãos em Nova Mutum nesta segunda-feira (10.11). Esta foi a 14ª captação realizada pelo Estado neste ano, já superando as 13 realizadas ao longo de 2024.
O procedimento, no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, começou às 13h48 e terminou às 15h56, onde foram captados dois rins e duas córneas. Quatro pacientes que aguardam por um transplante serão contemplados.
Além da Central Estadual de Transplantes, também participaram da ação o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). A equipe captadora é de Mato Grosso: do Hospital São Mateus e do Banco de Olhos de Cuiabá.
“É preciso agradecer a solidariedade de uma família enlutada, que consentiu com a realização da captação de órgãos que vai salvar vidas. Que cada vez mais a gente consiga conscientizar a população sobre a importância desses procedimentos”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
A secretária adjunta do Complexo Regulador da SES, Fabiana Bardi, parabenizou as equipes pelo trabalho feito para salvar vidas. “Estamos colhendo os frutos de capacitações promovidas pela Secretaria voltadas aos profissionais das unidades captadoras para a conscientização e ampliação das captações e transplantes em Mato Grosso”, avaliou.
Segundo a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Anita Ricarda da Silva, outra captação de múltiplos órgãos já tinha sido feita no município no dia 30 de outubro.
“Isso mostra que estamos conseguindo realizar cada vez mais procedimentos em todo o Estado. Nas 14 captações de múltiplos órgãos deste ano, foram captados 22 rins, nove fígados e um coração”, afirmou.
Secretarias municipais de Educação são chamadas a se inscrever no 2º Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) está convocando as Secretarias Municipais de Educação a se inscreverem no processo de certificação que reconhece as redes comprometidas com a alfabetização de todas as crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental.
As inscrições para o 2º Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização estarão abertas de 17 de novembro a 12 de dezembro de 2025, conforme edital publicado pelo Ministério da Educação (MEC).
Mais do que uma distinção simbólica, o Selo é um instrumento de indução de boas práticas e de fortalecimento do regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
A iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e tem respaldo no Decreto nº 12.191/2024, reconhecendo ações estruturantes que asseguram o direito à alfabetização.
O principal objetivo do Selo é reconhecer as Secretarias de Educação que desenvolvem ações efetivas de gestão, formação, avaliação e recomposição das aprendizagens, estimulando políticas públicas eficazes e promovendo a qualidade da alfabetização em todo o país.
Além dos municípios, podem participar as Secretarias Estaduais e a Secretaria Distrital que tenham formalizado a adesão ao CNCA (Decreto nº 11.556/2023) e contem com articuladores da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa) devidamente nomeados e cadastrados no Sistema Integrado de Monitoramento (SIMEC).
A avaliação será feita com base em critérios objetivos, organizados em quatro seções que sistematizam evidências de gestão e resultados: colaboração entre entes federativos (União, Estados, DF e Municípios); institucionalização da política de alfabetização; formação de docentes e gestores e distribuição de materiais de apoio; resultados alcançados, considerando as metas do Indicador Criança Alfabetizada.
Os critérios se dividem entre automáticos (dados oficiais do Inep, FNDE, Simec/PAR e PDDE Interativo) e declaratórios (documentos enviados pelas secretarias). A pontuação total varia de acordo com os esforços comprovados. As categorias são: Bronze, de 60 a 89 pontos, Prata, de 90 a 109 pontos e Ouro de 110 a 150 pontos, com atingimento da meta do Indicador Criança Alfabetizada.
