Inscrições para curso de Ética no Serviço Público estão abertas

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para uma nova edição do curso “Ética no Serviço Público”. São oferecidas 300 vagas, destinadas exclusivamente aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

A capacitação tem como objetivo o desenvolvimento de competências sobre os fundamentos e conceitos da ética no serviço público, a aplicação no cotidiano da sociedade, a forma de conduta e como isso se aplica no Estado.

As inscrições são gratuitas, feitas de forma on-line, e estarão disponíveis até o dia 14 de novembro, ou enquanto houver vagas. A capacitação será realizada na modalidade a distância (EaD), entre os dias 24 de novembro a 12 de dezembro.

O curso está dividido em quatro módulos, com carga horária total de 20 horas-aula. Os participantes que cumprirem os requisitos, como frequência mínima e realização das atividades, receberão certificado de conclusão.

O link de acesso ao curso será enviado antecipadamente para o e-mail e/ou número de WhatsApp informados no momento da inscrição. Por isso, é importante que os interessados mantenham seus dados de contato atualizados no sistema.

Serviço | Ética no Serviço Público

Data: De 24 de novembro a 12 de dezembro

Como: na modalidade EaD pela plataforma Google Classroom

Outras informações acesse o link.

*Com supervisão de Giordanna Santos

Fonte: Governo MT – MT