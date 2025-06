Inscrições para Encontro de Gestores de Cultura e Esporte de Mato Grosso estão encerradas; confira programação

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) encerrou, nesta quarta-feira (18.6), as pré-inscrições para o Encontro de Gestores de Cultura e Esporte de Mato Grosso, que ocorrerá entre os dias 23 e 25 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

Devido à capacidade do local, a participação está confirmada aos gestores dos municípios mato-grossenses e aos demais interessados que se pré-inscreveram, mediante credenciamento na hora do evento.

“O grande número de pré-inscritos mostra o interesse de todos em aprender, se inspirar e apontar caminhos. E isso nos deixa ainda mais motivados e com a certeza de que esse encontro integrado será um sucesso, tanto do ponto de vista de participação quanto de construção de políticas públicas efetivas para o desenvolvimento cultural e esportivo de Mato Grosso”, destaca o secretário da Secel, David Moura.

Com uma programação especial, o Encontro Estadual contará com feira, oficinas, painéis temáticos, talkshow com atletas olímpicos, e conferências com a atriz Denise Fraga e com a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O credenciamento durante o evento ocorrerá de acordo com as atividades escolhidas, já que serão realizadas em salas específicas com diferentes capacidades.

A abertura oficial, conferências, painéis temáticos e talkshow com atletas olímpicos ocorrem no auditório com capacidade para até 550 pessoas, em horários e dias distintos. Já as oficinas são oferecidas em horários simultâneos em nove salas, em que cada uma comporta até 50 pessoas.

Confira mais informações sobre a programação:

23 de junho

A solenidade de abertura oficial será realizada na segunda-feira (23.6), às 19h30, no auditório. Antes, a partir das 14h, a programação já começa com reuniões da Comissão Intergestores Bipartide de Cultura, e dos Conselhos Estadual de Cultura e Estadual de Desporto.

Às 16h30, no auditório, ocorre ainda a reunião das Câmaras Setoriais de Cultura e do Esporte, com apresentação do relatório das atividades já desenvolvidas.

24 de junho

Na terça-feira (24.6), a agenda retoma logo pela manhã. No auditório, serão realizados os painéis “A legislação e os desafios para as políticas públicas”, das 9h30 às 11h; e Cultura e Esporte como vetor do desenvolvimento econômico estratégias e indicadores de impactos”, das 11h às 12h30.

Também no auditório, às 14h30, ocorre a conferência máster do evento, ministrada pela atriz e cronista Denise Fraga. Das 17h às 20h, a programação contempla nove oficinas temáticas com duração de três ou de seis horas, realizadas simultaneamente em salas diferentes.

Entre os assuntos das oficinas estão Elaboração e Prestação de Contas de Projetos, Comunicação Pública, Pesquisa e Levantamento de Dados, Representação Social, Acessibilidade em Eventos, e outros.

25 de junho

Na quarta-feira (25.6), será dada continuidade às oficinas, das 9h30 às 12h30. Durante a tarde, a partir das 14h30, no auditório, o terceiro o painel traz o tema “Cultura e Esporte como Desenvolvimento Social” para debater as desigualdades e a democratização de acesso.

Neste último dia de Encontro, às 17h, o auditório será o palco da conferência conduzida pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Ainda no auditório, às 18h, o secretário da Secel, David Moura, conduz um bate-papo (talkshow) com atletas medalhistas olímpicos. Estão confirmadas as presenças de Flávio Canto (judô), Daniel Dias (natação paralímpica), Serginho (voleibol), Erika Zoaga (judô paralímpico) e Arthur Cavalcante (judô paralímpico).

Programação cultural

Integra ainda a programação a Feira Conexão Saberes, que possibilitará a aquisição de produtos locais e conhecer projetos esportivos e culturais do Estado.

Durante todos os dias, os participantes poderão também assistir diversas apresentações de cultura e de esporte, realizadas no palco central do Centro de Eventos do Pantanal.

Já o encerramento do evento ocorrerá na área externa da Arena Pantanal, com um grande show aberto ao público do grupo Fundo de Quintal.

Toda a programação pode ser conferida também no arquivo disponível no site www.secel.mt.gov.br/-/encontro-de-gestores-de-cultura-e-esporte-de-mt

Fonte: Governo MT – MT