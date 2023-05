Inscrições para o 46º Jogos Estudantis Cuiabanos começam na segunda-feira (15)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, convida à população para o evento Gospel no sábado (13), às 18h30, no Parque das Águas. A cantora Mídian Lima e a bispa Virgínia Arruda, duas grandes personalidades do cenário nacional evangélico, serão as atrações. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

A iniciativa é uma celebração pelo Dia das Mães, celebrado nesse domingo (14), e integra a programação de aniversário dos 304 anos da capital.

No local foi montada estrutura que ofertará total segurança às famílias. Haverá também praça de alimentação.

“Mais uma vez quero reforçar o convite. Será um momento grandioso. É tempo de agradecer. Participem. Tenho certeza que valerá muito a pena”, disse o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Trajetória

Carioca, casada com o pastor Eliel Lima e mãe de três meninos Samuel, Eliel Filho e Felipe, Mídian Lima cresceu sob a influência musical da família. Porém, gravar nunca foi um objetivo. A certeza veio após um livramento, Mídian e a família sobreviveram a um grave acidente de carro em 2015 (capotamento).

Escrita por Priscila de Paula, “Não Pare”, uma de suas canções mais ouvidas, traz uma mensagem sobre renovo e é baseada na passagem da pesca maravilhosa, descrita em Lucas 5. “Não Pare” está com quase 15 milhões de plays no Spotify Brasil. Já no Youtube, os números são ainda maiores, até o momento o clipe de “Não Pare” já conta com quase110 milhões de visualizações. Além dessas, ‘Sou teu Deus’, Jó, Shekinah, Prioridade e Olhei para o Alto são outras canções que estão conquistando o público de todas as idades e religiões.

Responsável pela ministração aqui na capital, a bispa Virgínia Arruda nasceu no Ceará e é a mais velha de seus irmãos. Cantora, compositora, empreendedora e escritora que venceu a batalha contra as drogas e traumas causados em sua infância e adolescência. Conhecida pelo ministério “A Palavra do Dia” a bispa, cantora, compositora e escritora, Virgínia Arruda retorna à Goiânia para gravação do seu terceiro DVD, “A Marca Da Promessa”, o segundo gravado na Capital de Goiás.

Seus projetos são sempre conectados com a palavra de Deus. Passando ensinamentos de forma simples e direta, impactando diversas faixas etárias, sem distinção de classe social ou gênero. Virgínia Arruda, hoje é Bispa, Presidente do Ministério Internacional Sopro do Espírito, CEO da loja de semijoias e pratas, *VA Records e a Holding VA Group, compositora e uma talentosa cantora que acumula quase 300 milhões de visualizações em suas plataformas digitais e mais de 1.5 milhões de seguidores nas redes sociais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT