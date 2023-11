Inscrições para o Prêmio Inova MT são prorrogadas até 15 de dezembro

As inscrições para participar da 3ª edição do Prêmio Inova MT foram prorrogadas até dia 15 de dezembro. A ação visa reconhecer as ações inovadoras desenvolvidas na gestão ou desenvolvimento de produtos nas empresas mato-grossenses. Os micro, pequenos e médios empresários interessados em participar deverão preencher um formulário online gratuitamente, disponível clicando aqui

A iniciativa é uma parceria entre Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci-MT), Parque Tecnológico Mato Grosso e Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat), sendo considerada uma das principais oportunidades para o fortalecimento do ecossistema de inovação do Estado.

Uma das principais articulações garantidas para os vencedores do prêmio é a conexão entre pesquisadores e representantes de empresas, proporcionando o impulsionamento das ações inovadoras por meio de uma consultoria exclusiva por até um ano.

Nesta edição, o Governo de Mato Grosso aumentou de seis para nove o número de bolsas para os pesquisadores que vão atuar junto às empresas, promovendo também a interação entre teoria e prática. Com o incentivo, os vencedores terão a chance de desenvolver novos projetos de inovação e aumentar sua competitividade no mercado.

De acordo com o coordenador do Parque Tecnológico MT, Rogério Nunes, o prêmio é uma ação inédita no país e coloca o Estado em uma posição de destaque no incentivo à inovação.

“É um prêmio praticamente único no Brasil. Para essa terceira edição, a gente tem muita expectativa, principalmente porque o prêmio cresceu e se difundiu entre as empresas do Estado. Pretendemos ampliar esse alcance cada vez mais e contemplar essas empresas pelos seus méritos”, afirmou o coordenador.

Edições anteriores

Uma das empresas participantes do prêmio é a Teak Resources Co (TRC), que ficou em 1º lugar na categoria média empresa durante a 2ª edição do prêmio. Segundo o gerente administrativo, Adriano Teixeira, o prêmio colaborou com o desenvolvimento de um adubo verde que hoje é considerado destaque no mercado global.

“Agradecemos a iniciativa por nos proporcionar ambiente aberto e seguro para inovarmos todos os dias. Atualmente, o prêmio está alavancando uma bolsa de pesquisa de um novo adubo verde, o Biochar, uma iniciativa pioneira em nosso portfólio, que foi especialmente destacada pelo Prêmio Inova MT, consolidando nossa posição no mercado global”, disse Adriano.

Já Tarcisio Marchiore, proprietário da Jong Kombucha, ressaltou o impacto que ações como essa causam em empresas que estão começando. Contemplado com o segundo lugar na edição de 2021 e primeiro na de 2023, sua empresa recebeu uma bolsista na área de engenharia de alimentos.

“Foi um prêmio que agregou muito para o crescimento da nossa marca e do nosso produto. Nós estávamos iniciando a comercialização da Kombucha e não tinha como manter uma engenheira efetiva. Com a bolsista nós conseguimos estudar melhor, aprofundar mais algumas questões e padronizar o nosso produto. Por causa da engenheira disponível, hoje nós temos um produto padronizado”, afirmou Tarcísio.

O Cartório do Terceiro Ofício de Cuiabá também foi premiado em 2023, levando o segundo lugar na categoria médio porte. Daniel Benedito, oficial tabelião e registrador civil do cartório, apontou a oportunidade que o Prêmio Inova proporciona para aqueles que querem se inserir nesse circuito de inovação,

“Participando do prêmio, indo na premiação, você é inserido nesse ecossistema e conhece pessoas, auditores, empresas e empresários que estão nessa jornada da inovação e entendem que inovação é um negócio para ganhar dinheiro e virar produtividade”, ressaltou Benedito.

Para saber mais sobre as categorias e informações para inscrição, o participante deve ler a íntegra do edital, disponível clicando aqui. Já para realizar a inscrição, basta clicar aqui.

*Com colaboração de Gabriel Vieira