Inscrições para o “Prêmio Justiça e Inovação” terminam nesta segunda-feira (12)

O prazo para a inscrição de projetos para concorrerem ao “Prêmio Justiça e Inovação”, promovido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), termina nesta segunda-feira (12 de junho).

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link: https://portal.stf.jus.br/hotsites/fiji/

Podem se inscrever membros e servidores do Judiciário.

O objetivo do prêmio é incentivar a pesquisa acadêmica e a inovação tecnológica capazes de contribuir para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e a solução de desafios práticos enfrentados pelo Judiciário brasileiro.

Será admitida a inscrição de projetos inovadores, criativos, com resultados validados e replicáveis, desenvolvidos e executados por professores, pesquisadores e estudantes universitários, ou por membros e servidores do Judiciário, que proponham soluções para desafios práticos enfrentados pelo poder.

O resultado será divulgado no dia 20 de junho, na sede do tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, durante o Fórum Internacional de Justiça e Inovação (FIJI).

Fórum – O Fórum Internacional Justiça e Inovação (Fiji) será realizado nos dias 19 e 20 de junho, onde será discutida a relação entre o Direito e as novas tecnologias, as implicações e os desafios dessa interação e as perspectivas para a sua evolução.

O fórum será aberto ao público em geral. As inscrições estão abertas (até a lotação dos espaços) e haverá certificado para a participação presencial. Além dos painéis, haverá espaço para oficinas.

O evento também contará com estandes em que o STF, o CNJ, o TST e outros órgãos do Poder Judiciário apresentarão as soluções de inovação adotadas em cada órgão e que ficarão abertos à visitação durante todo o fórum.

Com informações do STF

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT