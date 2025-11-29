Connect with us

Inscrições para o prêmio Mais Inglês terminam neste domingo (30)

Publicado em

29/11/2025

Termina neste domingo (30.11) o período de inscrição para o Prêmio “Mais Inglês: Boas Práticas no Ensino de Inglês no Ensino Fundamental”, iniciativa que busca identificar, valorizar e difundir experiências inovadoras desenvolvidas por professores da rede estadual no ensino de Língua Inglesa.

A ação integra o Programa Mais Inglês, em parceria com a Pearson, e se destaca pela oferta de um intercâmbio pedagógico na Colômbia para os vencedores.

A escolha da Colômbia como destino não é casual. O país figura entre os que mais avançaram na implementação de políticas públicas bilíngues na América Latina, com programas de formação continuada e instituições reconhecidas pela atuação em ensino de línguas, movimentos semelhantes aos empreendidos por Mato Grosso.

Além disso, o material didático utilizado pela Seduc nos anos finais do Ensino Fundamental é o mesmo adotado em diversas redes colombianas, onde já fundamentam práticas bem-sucedidas no ensino de inglês para falantes não nativos.

A vivência direta desse contexto permitirá aos professores mato-grossenses observar metodologias, estratégias e rotinas que podem qualificar ainda mais o trabalho realizado no Programa Mais Inglês.

A iniciativa também se articula com o Intercâmbio MT no Mundo, que promove experiências formativas em países de língua inglesa. A inclusão da Colômbia amplia o escopo das ações internacionais ao apresentar modelos alternativos de ensino de línguas em contextos próximos ao brasileiro, reforçando o compromisso da Seduc com a atualização pedagógica e a internacionalização das práticas docentes.

Participação e critérios

De acordo com o edital nº 024/2025/GS/SEDUC/MT, podem participar professores efetivos ou contratados que atuem no Ensino Fundamental, utilizem o material didático fornecido pela Seduc, e estejam em exercício nos anos letivos de 2025 e 2026.

As inscrições serão realizadas por formulário online, mediante envio de relato de prática, fotos, vídeos e demais evidências.

O prêmio está dividido em três categorias: Aula que Inova, para experiências com uso qualificado de tecnologia; Leitura sem Fronteiras, para projetos que articulam leitura, interdisciplinaridade e protagonismo; e Inglês para Todos, de práticas que promovem inclusão e acessibilidade.

Cada docente pode se inscrever em mais de uma categoria, mas só poderá ser premiado em uma delas.

Os trabalhos serão avaliados por equipes técnicas da Seduc e da Pearson, considerando critérios como clareza, inovação, domínio do conteúdo e qualidade dos recursos apresentados. No total, 39 projetos seguirão para a fase final, sendo três representantes de cada Diretoria Regional de Educação (DRE), com apresentação presencial em Cuiabá.

Os professores premiados participarão de uma visita técnica a uma escola pública colombiana reconhecida por suas práticas consistentes no ensino de inglês como língua adicional.

A programação inclui observação de aulas, oficinas, diálogo com educadores e análise de metodologias aplicadas em contextos semelhantes ao brasileiro.

O foco da experiência é ampliar o repertório metodológico dos docentes, incentivar a inovação em sala de aula e contribuir para a consolidação de práticas que elevem a qualidade do ensino de Língua Inglesa na rede estadual.

A expectativa é que as vivências na Colômbia resultem em novas abordagens, estratégias mais eficientes e uso ainda mais qualificado do material didático já adotado em Mato Grosso.

Valorização da prática docente

O edital também estabelece critérios de desempate que consideram maior pontuação na avaliação, tempo de atuação no Programa Mais Inglês e idade do participante.

Confira mais detalhes no edital anexo.

Fonte: Governo MT – MT

Governo relança plataforma Descubra MT com roteiros e informações essenciais para turistas

Published

4 minutos atrás

on

29/11/2025

By

O Descubra Mato Grosso, plataforma oficial de promoção turística do Estado, foi relançado neste sábado (29.11) pelo Governo de Mato Grosso, totalmente reformulado no endereço www.descubramatogrosso.com.br. Mais moderno e intuitivo, o portal passa a ser o principal canal de divulgação dos destinos mato-grossenses nos biomas Cerrado, Amazônia, Pantanal e Araguaia. O evento ocorreu no Sesc Arsenal, dentro da programação do Feirão FIT Turismo.

A nova versão reúne informações essenciais para viajantes: opções de atrativos, gastronomia, hospedagem e rotas de acesso. Os conteúdos estão organizados por temas de interesse, com buscas cruzadas que facilitam a navegação e ampliam a presença digital de Mato Grosso, melhorando o desempenho em mecanismos de busca. O site foi desenvolvido por meio de emendas do deputado estadual Beto Dois a Um.

“Nós sempre tivemos um site, mas ele era muito institucional e voltado ao público interno, o que não condizia com nosso objetivo. Agora temos uma plataforma que nos permite alcançar a promoção nacional e internacional, mostrando tudo o que oferecemos ao turista. São informações essenciais, reunidas de forma prática, para que o visitante consiga planejar sua viagem dentro do nosso estado”, afirmou a secretária adjunta de Turismo, Maria Letícia Arruda.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, foi homenageado pelo trade turístico. O reconhecimento destacou o trabalho na captação de um voo internacional para o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, e na elaboração do projeto de lei que institui uma política de subvenção para atrair companhias aéreas interessadas em operar rotas internacionais. A proposta segue modelos já adotados em estados como Ceará, Pará, Bahia e Rio Grande do Norte.

Segundo Miranda, o governador Mauro Mendes autorizou o envio do projeto à Procuradoria-Geral do Estado. Ele explica que a subvenção não se trata de incentivo fiscal, mas de um mecanismo de apoio direto.

“A empresa deve apresentar um plano de trabalho para implantar o voo internacional e informar, de forma transparente, quantos assentos precisam ser ocupados e quantos estimam vender inicialmente. A diferença, caso houver assentos vagos, é subsidiada pelo Estado, após comprovação”, diz.

O secretário cita o exemplo do Pará, onde a Gol opera a rota Belém–Miami com frequência de duas vezes por semana. Embora o governo paraense tenha estabelecido o subsídio de 250 dólares por assento não ocupado, a alta demanda fez com que nenhum pagamento fosse necessário.

“Quando a rota é bem planejada, o mercado responde e essa conectividade internacional é decisiva para impulsionar o turismo mato-grossense, pois, com voo internacional, o Parque Novo Mato Grosso, os investimentos em infraestrutura e as belezas naturais únicas do estado, vamos atrair turistas do mundo inteiro”, afirma o secretário.

O evento também marcou o lançamento da FIT Pantanal 2026, que ocorrerá de 4 a 7 de junho no Centro de Eventos do Pantanal. O presidente do Sistema Fecomércio, José Wenceslau Junior, ressalta que a feira se consolidou como a maior do Centro-Oeste e Norte do país e registrou quase 80 mil visitantes na edição deste ano.

“Queremos ir além e atrair 100 mil pessoas em 2026, mostrando ao mundo a nossa grandeza. Mato Grosso é único: temos Pantanal, Amazônia e Cerrado, três tesouros naturais que precisam ser vistos e vivenciados. Trabalhamos para entregar experiências incríveis e fortalecer o turismo do estado. A próxima FIT será um espaço de conexões, inovação e oportunidades”, afirma.

A FIT Pantanal 2026 contará com fóruns, rodadas de negócios, gastronomia e manifestações culturais. Dentre os principais parceiros está o Governo de Mato Grosso, por meio da Sedec e a Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf), que coordena a tradicional feira da agricultura familiar.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Polícia Militar prende dois faccionados e recupera pistolas, munições e produtos roubados

Published

2 horas atrás

on

29/11/2025

By

Equipes policiais do 7º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 23 e 24 anos, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta sexta-feira (28.11), em Tangará da Serra. Na ação, os militares apreenderam porções de drogas e um simulacro de arma e recuperaram duas pistolas, 250 munições e objetos eletrônicos roubados.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes iniciaram diligências após receberem informações sobre um homem que estaria fornecendo sua motocicleta para que criminosos realizassem roubos na cidade. Os policiais obtiveram informações sobre a moto e a localização do suspeito.

No endereço da denúncia, os militares flagraram o homem deixando sua casa, em uma Honda Titan vermelha, e fizeram abordagem. Com ele, foram encontradas 25 porções de cocaína prontas para entrega.

Questionado sobre sua participação em roubos na cidade, o suspeito negou envolvimento, mas confirmou que cedia seu veículo para que um outro homem fizesse os crimes. O suspeito também relatou que as ordens eram dadas por um membro de uma facção criminosa, da qual todos eles faziam parte.

O detido revelou ainda que teria emprestado sua moto para um roubo e que estava guardando os materiais levados no crime, escondidos no forro de sua casa. Os militares fizeram buscas no local indicado pelo homem e encontraram alguns dos produtos roubados anteriormente, incluindo duas pistolas e 250 munições do armamento.

Em seguida, os policiais seguiram para o endereço do suspeito de ter cometido o roubo, que foi informado pelo primeiro homem detido. O homem foi encontrado e abordado. Ao ser perguntado sobre o roubo, ele confessou o crime e que a ordem para o delito teria vindo de uma facção criminosa.

O suspeito também disse que cometeu o roubo com ajuda de um terceiro suspeito, que também estava com parte de materiais subtraídos. A equipe da Força Tática seguiu para o outro endereço informado mas não localizou suspeitos. Nas buscas na casa, encontraram mais materiais roubados, como fones de ouvido, carregadores de celular e cabos USB.

Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, com todo o material apreendido, para a delegacia de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências.

Fonte: Governo MT – MT

