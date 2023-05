Inscrições para o projeto ‘Cuiabá Sonoro’ terminam nesta quarta-feira (31)

A Prefeitura de Cuiabá publicou, na Gazeta Municipal de sexta-feira (26), o Plano Anual de Capacitação, referente ao exercício de 2023. Elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão, o documento é um instrumento fundamental para nortear a execução de ações voltadas à qualificação profissional dos servidores ativos do Município.

O plano é responsável por dar subsídio necessário para a realização de atividades que promovam a aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de habilidades. Seguindo esse planejamento, a ideia é fazer com que esse processo ocorra sempre de forma articulada com as atribuições relacionadas ao cargo e funções exercidas por cada servidor.

Somado a isso, de forma específica, a aplicação da proposta busca alcançar aspectos como maior qualidade e eficiência nos serviços prestados à população e a sistematização da capacitação, possibilitando a conquista de promoção na carreira e o progresso pessoal. Também está prevista a prática de avaliações e análises dos resultados.

“A valorização e respeito ao funcionalismo público é uma premissa da gestão Emanuel Pinheiro. Com esse plano, vamos aperfeiçoar as competências gerais e específicas do servidor. Ao mesmo tempo, promovemos a troca de experiências entre pessoas de diferentes setores da Administração Municipal”, explica a secretária de Gestão, Ellaine Mendes.

O Plano Anual foi elaborado com base no Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC), constituído por meio da Diretoria Especial de Desenvolvimento Profissional. A partir dos dados obtidos, foram feitas as análises e o mapeamento das necessidades de treinamento, visando o aprimoramento do desempenho na prestação dos serviços públicos.

As capacitações que serão realizadas ao longo do ano abrangem: seminários; congressos; simpósios; conferências; aprendizagem em serviço; grupos formais de estudos; intercâmbios; estágios; cursos in company, entre outros. Os cursos poderão ocorrer na modalidade presencial, semipresencial (híbrido) ou a distância.

“É importante agradecer todos os servidores e gestores que foram fundamentais para a construção do plano. Temos em mãos um documento eficiente, objetivo, e com uma característica totalmente dinâmica. Dessa forma, conseguiremos as qualificações necessárias para o desenvolvimento pessoal e profissional”, finaliza a secretária.

Confira abaixo o plano na íntegra

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT