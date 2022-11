Inscrições para os cursos ofertados pelo projeto ‘Cuiabá Sonoro’ estão disponíveis até 25 de novembro

Seguem até o dia 25 de novembro, as inscrições para os cursos ofertados pelo projeto ‘Cuiabá Sonoro’. Realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a ação tem como objetivo, proporcionar educação musical por meio de aprendizado de vários instrumentos.

O curso é totalmente gratuito e será ministrado na sede da Secretaria, local esse em que estão sendo realizadas as matrículas. Quem desejar aperfeiçoar ou aprender uma habilidade musical, basta ir até o local que atende o público de todas as idades.

Serão 20 vagas para cada atividade, exceto para as aulas com instrumentos de sopro, com até 30. Até o momento foram registrados 30 inscritos para as aulas de violão e viola; Instrumentos de Sopros com 15 e 10 registros para o Coral Infantil. “A pessoa poderá aprender por meio de instrumentos de cordas, sopro e percussão. Antes eram apenas fornecidas aulas de visão e flauta. Agora está sendo ampliado para mais instrumentos, além do coral infantil”, disse o secretário-adjunto de Cultura, Esporte e

O projeto foi criado em 2020 e em razão da pandemia do Coronavírus, as atividades foram suspensas e serão retomadas a partir do dia 28 de novembro, divididas em dois períodos, pela manhã (das 9 às 11h) e a tarde (14h às 16h), às segundas e quartas-feiras.

Para mais informações, o telefone para contato é o (65) 3617-1261. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer fica na Rua Barão de Melgaço, nº 3.677, Centro.