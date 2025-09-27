Inscrições para programa de cursos de fortalecimento de bibliotecas em MT encerram na terça-feira (30)

As inscrições para o programa de capacitação para o fortalecimento do ato de leitura e das bibliotecas em Mato Grosso encerram na próxima terça-feira (30.9). Os cursos são oferecidos pelo edital “Formação Técnica de Auxiliar de Bibliotecas”, da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Selecionado no edital para desenvolver ações de formação, o Instituto Saberes ofertará, de forma gratuita, cursos, consultorias especializadas, eventos presenciais, apoio e suporte pedagógico.

Mais de 50 municípios já se inscreveram, entre eles, Água Boa, Barra do Bugres, Nobres e Nova Mutum.

A formação é voltada para gestores municipais de cultura, bibliotecários, técnicos e colaboradores de bibliotecas públicas e comunitárias cadastradas no Sistema Estadual de Bibliotecas.

O regulamento do programa e a ficha de inscrição estão disponíveis no site: www.capacitacaodebibliotecasmt.com.br/inscricao. Após ser preenchida, a ficha de inscrição deve ser enviada ao e-mail saladereuniã[email protected].

Serviço:

Programa de Capacitação de Bibliotecas Públicas

Prazo para inscrições: até terça-feira (30.9)

Mais informações: saladereuniã[email protected]

Fonte: Governo MT – MT