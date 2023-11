Inscrições para quatro editais de audiovisual da Lei Paulo Gustavo terminam nesta sexta-feira (01)

Empreendedores de favelas de Mato Grosso irão representar o Estado neste final de semana na edição nacional da Expo Favela, em São Paulo. Essa é considerada a maior feira de negócios que reúne, exclusivamente, empreendedores e startups de comunidades de periferia, e é uma oportunidade para que expositores divulguem seus produtos e fomentem novos negócios.

A participação dos Mato-grossenses na feira, entre os dias 1º e 3 de dezembro, conta com apoio do Governo do Estado. A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) é a maior investidora do projeto desde a etapa estadual, realizada em julho em Cuiabá.

Os 10 empreendedores foram selecionados entre os 60 expositores da Expo Favela MT para participar da fase nacional; sendo eles: Anjos da Lata, Vôcontigo, Chioma Beleza da Natureza, Cuiabaneria, Artista Cientista, Reflorescer, Grupo Tibanaré, Dialektisch Fermentados, Geração Marker e Movimento Vambora.

O presidente da Central Única das Favelas de Mato Grosso (Cufa-MT), Anderson Zanovello, destacou a importância do incentivo do Governo do Estado ao empreendedor das comunidades periféricas. “Esse projeto só aconteceu graças a importante parceria do Estado que através da Secel acredita no pequeno empreendedor e têm levado investimentos para nossas favelas e periferias”, afirmou.

O secretário Jefferson Carvalho Neves ressaltou que este é mais um momento de voltar os olhos do Brasil para Mato Grosso. “Ter os nossos empreendedores indo nos representar e se destacando em outras regiões do país, além de ser gratificante, é uma oportunidade de renda, experiência e troca de conhecimento”, declarou.

De todos os empreendedores que vão participar da Expo Favela em São Paulo, os 10 melhores serão convidados a participar de um reality show no programa É de Casa da Rede Globo.

A Expo Favela Innovation Mato Grosso é uma realização da Favela Holding, Cufa-MT, Associação de Desenvolvimento Social das Favelas, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e MT Criativo, com patrocínio do Sebrae e outras parcerias.