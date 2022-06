Inscrições para segunda turma do curso ‘Qualifica mais Progredir’ poderão ser feitas a partir de 1º de julho

Hospitais municipais de Cuiabá, HMC e São Benedito, adquiriram nas Unidades de Terapia Intensiva – UTI’s, os elevadores de transferência, denominado “Maxi Move”. O equipamento é fundamental para a reabilitação de pacientes acamados e auxilia na redução da perda de função ou incapacidade dos pacientes, por meio da mobilidade precoce. É o que explica a coordenadora do setor de fisioterapia, Talita Souza.

“Hoje as duas unidades contam com o equipamento mais completo do gênero. Com ele, conseguimos obter uma solução mais segura e eficiente para as tarefas terapêuticas e básicas dos pacientes, como elevação, posicionamento e locomoção. O sistema oferece dois atributos exclusivos: o Sistema Vertical Estável – SVS e o Sistema de Posicionamento Dinâmico – SPD, que é acionado eletronicamente”, destacou a coordenadora.

Segundo ela, o elevador de transferência representa um grande avanço para a equipe da fisioterapia. “O dispositivo possibilita a transferência dos pacientes que estão em ventilação mecânica, deitados no leito, para o aparelho de elevação móvel, onde ficam sentados. Isso transmite ao paciente a sensação de melhora e interatividade com a equipe, que consegue unir um atendimento clinico individualizado com humanização”, completou.

O responsável técnico do setor de fisioterapia, Leonardo Figueiredo, pontuou outros benefícios com o uso do equipamento. “Essa locomoção do paciente altera a hemodinâmica, a atividade pulmonar e a freqüência cardíaca, acarretando em uma melhora significativa dessas funções. O elevador de transferência traz estabilidade e segurança no manuseio com o paciente, sem esse equipamento não é aconselhável realizar a mobilidade de pacientes acamados”, destacou.

Sobre o uso do elevador de transferência, o responsável técnico do setor de fisioterapia explicou que a retirada do paciente do leito acontece diariamente, após avaliação clínica. “Todos os pacientes que estiverem hábeis, é realizada a conduta de retirar do leito para atendimento de fisioterapia motora, essa mobilidade diária também evita escaras”, enfatizou.

Segundo o diretor-geral Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que administra o HMC e o Hospital Municipal São Benedito, não é em toda rede do Sistema Único de Saúde – SUS que oferta o elevador de transferência. “Esse trabalho diferenciado para a mobilização segura do paciente não acontece na maioria dos hospitais públicos por falta do equipamento. Esse investimento foi uma determinação da gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro, que preconiza a reabilitação do paciente para que tenha uma recuperação mais rápida e eficaz”, enfocou.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, a retirada do paciente acamado do leito, mesmo em situação de ventilação mecânica, para induzi-lo a fazer movimento diário, é um trabalho humanizado que é possível graças à aquisição do elevador mecânico. “Não meço esforços para a recuperação da nossa gente, esse equipamento de ponta, ofertado nos hospitais municipais, para ajudar os pacientes a saírem mais rápido das UTIs, para que tenham menos desgaste muscular. E quando for para enfermaria ou para casa, que seja em melhores condições, com menos seqüelas. São tantos os benefícios, que não consigo mensurar o quão é importante e gratificante proporcionar o tratamento adequado. A nossa gente merece!”, enfatizou.