Inscrições para seleção de professores alfabetizadores em Cuiabá terminam domingo

Termina no domingo (28) as inscrições do processo interno da Secretaria Municipal de Educação (SME) que vai selecionar professores efetivos para atuarem em aulas destinadas à alfabetização de crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental. As provas ocorrerão no dia 12 de outubro. Confira AQUI a íntegra do edital publicado em edição suplementar da Gazeta Municipal do dia 11 de setembro.

Os interessados deverão efetuar suas inscrições neste LINK. Todos estão isentos de taxas de inscrição.

Os professores aprovados receberão acréscimo de R$ 1 mil em seus salários para desempenharem atividades de alfabetização. A jornada de trabalho será de 23 horas semanais.

“É uma medida de reconhecimento e valorização dos professores dispostos a contribuir para avanços na alfabetização da rede pública”, destaca o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.

Para se inscrever no processo seletivo, é obrigatório ser servidor efetivo no cargo de professor pedagogo da educação básica da Prefeitura de Cuiabá, possuir formação em licenciatura plena em Pedagogia reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e, já ter atuado como professor alfabetizador, conforme regras do edital.

Confira as atribuições dos professores alfabetizadores:

– Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas voltadas ao processo de alfabetização e letramento, considerando os direitos de aprendizagem dos estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

– Realizar avaliações diagnósticas, formativas e somativas, registrando de forma sistemática o progresso e as necessidades de aprendizagem de cada estudante, com foco na promoção da aprendizagem contínua.

– Participar ativamente das formações continuadas, encontros pedagógicos, estudos e demais ações formativas, bem como aplicar os programas e projetos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, para aprimorar suas práticas pedagógicas.

– Elaborar relatórios pedagógicos individuais e coletivos, bem como manter atualizados os registros de acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, conforme orientações institucionais.

– Atuar em articulação com a equipe pedagógica da unidade escolar e demais profissionais da educação, promovendo o planejamento integrado e ações pedagógicas colaborativas.

– Fomentar a participação e o envolvimento da família, reconhecendo seu papel no processo de alfabetização e estabelecendo diálogo contínuo entre escola e comunidade.

#PraCegoVer

A foto ilustra a fachada do prédio da Secretaria Municipal de Educação com letras maiúsculas para identificação. Há uma cor verde com brasão do município de Cuiabá do lado esquerdo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT