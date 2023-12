Inscrições para workshop sobre técnicas de vendas ainda podem ser feitas nesta segunda-feira (4); Atividade é gratuita

Os alunos do Projeto Cuiabá Sonoro, desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, estão se preparando para a apresentação de encerramento das atividades, destacando as habilidades musicais adquiridas ao longo deste ano. Na próxima segunda-feira (11), todos estão convidados a conferir um pouco do que o projeto cultural oferece, a partir das 18h, no auditório ‘Maestro China’, da Secretaria Municipal de Educação. A entrada é gratuita.

O público terá a oportunidade de apreciar uma variedade de estilos musicais, desde clássicos atemporais até composições contemporâneas, todos executados com maestria pelos jovens músicos. O violão, com sua versatilidade e harmonias envolventes, será um dos protagonistas da noite, enquanto os instrumentos de sopro, com destaque para o saxofone, agregarão uma dimensão especial à performance.

Com aulas totalmente gratuitas, basta ter mais de 10 anos e muita vontade de aprender para se inscrever. ‘O Projeto Cuiabá Sonoro não apenas capacitou os alunos musicalmente, mas também deixou uma marca duradoura na comunidade, incentivando a apreciação pela música e promovendo um ambiente enriquecedor para o crescimento artístico. Este evento de encerramento não é apenas uma despedida, mas um convite para a comunidade compartilhar e celebrar as conquistas alcançadas por esses jovens talentosos’, disse a coordenadora do projeto, Karol Bataioli.

O Projeto Cuiabá Sonoro começou no início deste ano com turmas de violão. Em junho, ampliou com vagas para outros instrumentos como violoncelo, flauta doce e flauta transversal, saxofone, clarinete, trompete e trombone.

‘A música tem o poder de unir, inspirar e transformar, e esta apresentação certamente será uma prova viva desse impacto positivo’, declarou.

Atualmente, possui vários professores envolvidos na ministração dos cursos, todos com formação em música. É uma ação da gestão municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que oferece os cursos gratuitamente para idades acima de 10 anos.

‘Não perca a oportunidade de vivenciar uma noite repleta de música e emoção, enquanto os alunos do Projeto Cuiabá Sonoro encantam a todos com sua habilidade musical única’, convidou o secretário-adjunto de Cultura, Justino Astrevo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT