Instabilidade de conexão na Unidade de Saúde da Família do Marajoara

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a programação diária de ações urbanas para esta quarta-feira, 6 de agosto.

As equipes estão mobilizadas em diversos bairros da cidade, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção na sinalização de trânsito e em semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e outras ações de zeladoria.

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria, além do reforço de empresa terceirizada, responsável por parte das intervenções em diferentes regiões do município.

SERVIÇOS REALIZADOS

Limpeza e Zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Planalto Ipiranga II – Avenida Jânio Quadros/Pirineu

• Jardim Costa Verde II e Santa Maria

• Praça Icaraí II/Policlínica 24 de Dezembro

• Nova Esperança

• Avenida Chapéu do Sol/Manaíra

• José Carlos Guimarães/Solares Tarumã

• Residencial Júlio Domingos

• Parque do Lago, Maringá, Unipark e Planalto Ipiranga I

• Manga

• Avenida 31 de Março

• Quadra da Cohab Cristo Rei

Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Apoio ao Transporte

(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)

• Planalto Ipiranga II – Avenida Jânio Quadros/Pirineu

• Costa Verde II, Júlio Domingos, Centro e Chapéu do Sol

• Costa Verde I e II, Santa Maria e Praça Icaraí II

• Avenida Goiás e Senador Vergueiro – Vitória Régia

• Paço Couto Magalhães/Prefeitura – Vitória Régia

Iluminação Pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços de luz)

• Novo Mundo

• Marajoara

• Itororó

• Parque das Nações

A operação segue o planejamento diário da Secretaria, com foco na manutenção da limpeza urbana, conservação de espaços públicos e melhoria da infraestrutura para garantir mais qualidade de vida à população várzea-grandense.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT